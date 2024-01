Livesport Daily #172: Premier League opět vyhrají City. Všichni nováčci spadnou, říká expert Pikous

Aktuální ročník fotbalové Premier League se přehoupl do své druhé poloviny, a tak je čas na první bilancování dosavadního průběhu sezony. Boj o anglický titul slibuje dramatickou podívanou až do samotného závěru, naopak začíná to vypadat, že všichni tři nováčci budou mít se záchranou příslušnosti k fotbalové elitě pořádné potíže. Kdo patří v Anglii mezi nejlepší předsezonní posily a kdo naopak mezi negativní překvapení? V čem je aktuální ročník herně atraktivnější než předchozí sezony? A jak velkým problémem jsou na ostrovech výkony rozhodčích? To všechno jsme probrali s fotbalovým novinářem a expertem na Premier League Janem Pikousem.

Nejprestižnější evropská soutěž nepoznala v posledních třech sezonách jiného vítěze než Manchester City. Družina Pepa Guardioly si loni připsala unikátní treble a letos může jako první tým v historii vyhrát anglickou nejvyšší soutěž počtvrté v řadě. V boji o mistrovský titul je Manchester City také letos, po dvaceti odehraných kolech ztrácí z druhé příčky dva body na vedoucí Liverpool.

"Myslím si, že k titulu dokráčí i tentokrát. Teď se jim vrátil Kevin De Bruyne, za pár týdnů se vrátí ještě Erling Haaland. I oni ale letos mají své slabiny a to konkrétně v obraně. Dostávají zbytečné góly, ale v tuhle chvíli když se podívám na to, jak vypadá De Bruyne, tak to je taková výhoda oproti ostatním týmům, že bych řekl, že City vyhrají i letos," myslí si Jan Pikous.

Livesport Daily #182: Premier League opět vyhrají City. Všichni nováčci spadnou, říká expert Pikous

V úterní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Nejlepší předsezonní posily.

Otázku (ne)odvolaných manažerů.

Výkony českých hráčů ve West Hamu.

