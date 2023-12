V českém fotbale se schyluje k největšímu obchodu posledních let. Pražskou Slavii by měl od čínských majitelů koupit český podnikatel a miliardář Pavel Tykač. Devětapadesátiletý uhlobaron je dlouholetým fanouškem sešívaných a za odkup klubu z Edenu by měl zaplatit částku kolem dvou miliard korun.

Jak důležitou roli hraje v plánovaném prodeji Jaroslav Tvrdík? Jak bude vypadat rivalita mezi Spartou a Slavií, potažmo mezi Danielem Křetínským a Pavlem Tykačem? A co celý obchod znamená pro český fotbal? To všechno jsme v dnešní epizodě podcastu Livesport Daily probrali se zakladatelem serveru inFotbal.cz Pavlem Janegou.

Pražská Slavia získala ligový titul naposledy v roce 2021 a v posledních dvou ročnících musela sledovat jak se z celkového triumfu raduje nejprve Plzeň a poté i úhlavní rival z Letné. Vstupem Pavla Tykače do klubu by mohl do ligového fotbalu dorazit úplně jiný náboj. Rivalita s Danielem Křetínským by totiž mohla výrazně přesahovat svět byznysu a promítat se i na sportovním poli.

"Slavia vyrazí na nákupy už v zimě, očekávám výrazné posílení kádru. Podle mých informací plánuje Pavel Tykač další investice do Slavie i s tím ohledem, aby zkrátka porazil Daniela Křetínského. Na byznysové, fotbalové ale i osobní úrovni ho chce porazit za každou cenu a tomu podřídí úplně všechno," říká Pavel Janega.

Livesport Daily #150: Co přinese spojení Pavla Tykače a Slavie, odpovídá Pavel Janega

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Plánovaný příchod brankáře Jindřicha Staňka a dalších posil.

Finanční zákulisí celé transakce.

Vliv Tykačova příchodu na trenérský tým a management klubu.

