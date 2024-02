Šulc se vyhoupl do čela tabulky ligových střelců. Soustředím se na každý kop, řekl

Pavel Šulc (23) pomohl dvěma góly k domácímu vítězství 3:0 nad Zlínem a po neúplném 22. kole FORTUNA:LIGY je s 11 brankami nejlepším střelcem soutěže. Přestože se tabulkou kanonýrů podle svých slov nezabývá, přiznal, že speciálně trénuje střelbu a zakončení. Ofenzivní záložník nemyslí ani na případnou nominaci do národního týmu.

"Nějak se na to (tabulku střelců) nesoustředím, před zápasem si neříkám, že musím dát gól, abych se tam dotáhl. To fakt neřeším. Vždycky se soustředím na to, abychom zápas vyhráli a já podal dobrý výkon," uvedl Šulc na tiskové konferenci.

Poprvé v ligové sezoně se trefil doma, předchozích devět branek zaznamenal na hřištích soupeřů. "Jsem rád, že se mi povedlo dát góly doma, ale důležité je, že jsme to zvládli za tři body. Celkově se nám i v lize daří víc venku, takže to bude asi tím. Ale nijak si to nedokážu vysvětlit," řekl bývalý reprezentant do 21 let ke své bilanci.

Rozhovor Pavla Šulce po zápase se Zlínem pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Proti Zlínu se dvakrát prosadil ve druhém poločase po střelách zblízka. "Asi to byly snazší góly. Byly oba z malého vápna, kdy jsem jenom nastavil nohu a doklepl míč do brány," popsal.

Dříve šance hodně zahazoval, nyní je však v koncovce mnohem jistější. "Na tréninku se tomu věnuju, chodím zakončovat a soustředím se při střelbě na každý kop, abych dal ze všeho gól. Asi se mi to nějakým způsobem vrací i na hřišti," těšilo rodáka z Karlových Varů.

Na premiérovou pozvánku do národního týmu od nového trenéra Ivana Haška a případné nominace na letní mistrovství Evropy v Německu nemyslí. "Soustředím se na Viktorku a jestli nějaká pozvánka přijde, budu rád. Ale musím pokračovat ve výkonech, které podávám."

Šulcovy statistiky proti Zlínu. Opta by Stats Perform

Radost z jeho výkonů má i plzeňský trenér Miroslav Koubek. "Má fascinující bilanci. Je to kluk, který předtím góly tolik nedával, a měl dokonce nálepku spalovače. Dneska vede tabulku střelců, takže udělal progres. Jestli to je takového rázu a rozsahu, aby to bylo na reprezentaci, to necháme na odpovědných," uvedl kouč třetího celku tabulky.

"Má rychlost, je lehkonohý, skvělý driblér, umí obejít hráče. To jsou největší atributy pro ofenzivního hráče a pro současný fotbal, který tyto věci vyžaduje. A on je má," dodal Koubek.