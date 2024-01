Jindřich Staněk do Slavie: Přestup zimy je tu, do Plzně míří Červ s Valentou

Největší přestup české fotbalové zimy je realitou. Brankář Viktorie Plzeň Jindřich Staněk (27) se stěhuje do konkurenční Slavie, v klubu podepsal smlouvu do roku 2027. Obě strany v pátek doladily poslední detaily přestupu českého reprezentanta do Edenu. Opačným směrem, tedy z Vršovic do Viktorie se přesunou záložníci Lukáš Červ (22) a Matěj Valenta (23). I oni shodně podepsali kontrakty do roku 2027.

"Jindra patří dlouhodobě mezi nejlepší české gólmany, což potvrzuje i v národním týmu. Chceme být připraveni na boj o titul a nic nepodcenit. Proto posilujeme i brankářský post. Přejeme Jindrovi hodně štěstí," řekl pro klubový web sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek.

Staněk se v Plzni vypracoval v jasnou jedničku. Bylo jasné, že výš už se v plzeňské dresu nemohl posunout. Čekalo se, že po sedmadvacetileté opoře Viktorie sáhne některý ze zahraničních zájemců, jenže na stole šéfů západočeského klubu přistály údajně jen nabídky, z kterých nebyl paf klub ani samotný brankář.

A když vstoupila do hry Slavia, začínalo být čím dál jasnější, že stěhování do Edenu může být zimní variantou číslo jedna. Nyní se tedy vše stalo skutkem.

"Jindra za čtyři roky odvedl pro náš klub neskutečnou práci. Měl obrovský podíl na našich úspěších. Zároveň jsme měli dohodu, že v případě zajímavé nabídky pro obě strany nebudeme Jindrovi bránit v odchodu. Nyní ta situace nastala, Jindra se rozhodl novou výzvu přijmout a já bych mu chtěl za celý klub za všechno poděkovat," uvedl generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

Staněk: Chci pomoct k titulu. Proto jsem tady

"První dojmy jsou jen pozitivní. Moc se těším na tuhle výzvu. Konkurence je vždycky dobrá věc, zdravá věc. Jsem na ni připravený. Chci pomoci Slavii k mistrovskému titulu. Proto jsem tady," uvedl Staněk na webu Pražanů.

Pozici gólmana nemusí v Plzni akutně řešit. Z Bohemians si západočeský klub stáhl brankáře Jedličku, připravený naskočit je i mladý Baier, což během podzimu při zranění Staňka několikrát ukázal. Oba by měli být k dispozici pro jarní část FORTUNA:LIGY, stejně jako pro pokračování v Konferenční lize. To Staněk se může těšit na starty v lize Evropské, kdy Slavia vyhrála skupinu.

Červ: Viktorka je jeden z největších klubů u nás

Viktoria navíc do svých řad získala dva perspektivní záložníky - smlouvu v klubu podepsali Lukáš Červ a Matěj Valenta.

"Oba hráči již prokázali své nesporné kvality, mají za sebou desítky ligových startů a hráli i v mládežnických reprezentacích, absolvovali mistrovství Evropy do 21 let. Přesně tedy zapadají do naší koncepce. Přejeme si, aby se u nás i nadále rozvíjeli a byli společně s týmem úspěšní," okomentoval příchod posil Daniel Kolář, sportovní ředitel Viktorie.

Červ byl přitom v létě spojován s přestupem do Sparty, ale z toho nakonec krátce před koncem přestupového okna sešlo i kvůli zásahu Slavie. Nyní bude letenskému i vršovickému klubu rivalem. „Za posledních deset let, co sleduju pozorně ligu, tak je Viktorka jeden z největších klubů u nás. A hned jak jsem vstoupil na stadion, tak to tady na mě dýchlo, stadion je krásný! Moc se těším až budu moci vběhnout na hřiště,“ pronesl Červ pro klubový web.

V obou táborech bylo v pátek rušno. Slavia také angažovala krajního obránce Ondřeje Zmrzlého z Olomouce a stopera Štěpána Chaloupka, který ale podepsal kontrakt až od léta a zbytek sezony dohraje v Teplicích. Plzeň zase získala francouzského záložníka Cheicka Souarého z druholigového Vyškova na půlroční hostování s opcí.