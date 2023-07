POHLED: Liga bude zajímavější než v minulé sezoně. Proč experti nevěří Spartě?

Hned na úvod si dovolím vysvětlit titulek. Ani v nejmenším by neměl naznačovat, že snad byla fotbalová liga v minulém roce nezáživná. Chraň bůh! Odvíjela se tu podívaná, která neměla poslední řadu let obdoby, jestli vůbec někdy. Vždyť o mistrovský pohár se v celém průběhu sezony tahaly tři vyrovnané kluby, a to pěkně na střídačku. Byla to jízda. A přesto si troufám říct, že nadcházející ročník bude ještě dramatičtější.

I s tím rizikem, že je momentálně velmi složité vidět obrysy konkrétních situací za nějakých devět, deset měsíců, kdy se bude o titulu rozhodovat. Hlavní předpoklad – tak mimořádně rozkolísané výkony, jaké v předešlé sezoně předvedla Sparta a Plzeň, už se těžko budou opakovat. Zatímco tedy v součtu zápasilo o titul trio, na podzim to byl spíš duel Slavie s Plzní a na jaře sešívaných se Spartou. Nyní by měly být vtaženi do ringu všichni tři naráz.

Sparta, o tom není pochyb. Vlastně počkat, je! Ze strany expertů a analytiků dokonce tak velkých, že jich většina věští návrat Slavie na trůn. A to s výrazným odstupem před Letenskými. Je to logické i nelogické zároveň. Smysl mi to dává jedině z pohledu účasti v evropských pohárech. Svěřenci Briana Priskeho mají totiž jako jediní z ligy jistotu, že si zahrají jejich hlavní soutěž, tedy celý podzim budou běhat na dvou hřištích. Na což pod dánským koučem nejsou zvyklí.

A Priske v nelehké disciplíně dvojité motivace také ne zrovna exceluje. Když se s Midtjyllandem probojoval na podzim 2020 do Ligy mistrů, poztrácel na podzim téměř stejně bodů (přesně o jeden méně) než za celou základní část rok předtím, kdy tým dovedl k titulu. Zatímco Slavia je na "přepínání programů" zvyklá, u Plzně je zase pravděpodobnější, že vzhledem k náloži tří předkol může na cestě mezi elitu zakopnout.

Mít Sparta jako v minulé sezoně na starosti jen ligu, dovolím si tvrdit, že by ji bookmakeři museli dát nejméně na stejnou úroveň jako Slavii (nyní je přitom rozložení kurzů na mistra 1,75:2,4 ve prospěch červenobílých). Téměř úletem je pak jejich ohodnocení šancí Plzně, která je třetí s obrovským odstupem (nejnižší kurz na její triumf je 10:1).

Koubek jako teenager

Snad ve svých odhadech podléhají dojmu z úplně tristního jara Západočechů, jako by nevěděli, že právě Viktoria udělala v létě největší změny, i když se netýkají jejího kádru. Za prvé – bývalý kouč Michal Bílek nezanechal červenomodré v nijak zoufalém stavu (herně). Provedl je v rámci možností přetěžkou skupinou Ligy mistrů a i když se ukázalo, že jeho sázka na defenzivu má své limity a v některých hráčích (Bucha, Vlkanova, Květ, Vydra) hasil jejich ofenzivní plameny, jeho nástupce nebude muset stavět dům odznova.

Zcela nepochopitelně se v létě objevily názory na to, že vedení Viktorie, jež navíc zvládlo v pauze vyřešit tak dlouho potřebnou změnu majetkových poměrů, činí angažováním Miroslava Koubka krok zpět. Jistě, Koubek není věkově nejmladší, v 72 letech je naopak nejstarším koučem v soutěži, jenže jeho týmy mají drajv hladových teenagerů.

A to přesně Plzeň potřebuje. Až odšpuntuje velký útočný potenciál, který se v ní nashromáždil, mohou se v Praze divit… Není třeba vůbec připomínat, jak Koubkův styl nesedí Slavii, pro níž se rychle stal Hradec nejméně oblíbeným soupeřem v lize.

Červenobílé požene vpřed chuť vrátit se na ligový trůn, ovšem nebude to lusknutím prstů. V létě sice přivedli nejvíc zajímavých hráčů, ale na druhé straně vykázali ze všech tří diskutovaných klubů největší ztráty. Nahradit týmový volant Olayinku či jeho motor Davida Juráska, kteří odešli do zahraničí, prostě jen tak nejde. I z toho důvodu nemůže být Slavia považována za tak jasného favorita na vítězství v lize, jak naznačují kurzy.