Překvapivý návrat do Sparty. Hovorka bude na Letné zastávat funkci mentálního kouče

David Hovorka ve Spartě fotbalově vyrostl a teď se do ní vrací.

S překvapivou zprávou přišla v neděli večer fotbalová Sparta. V mládežnické akademii na Strahově budou nově pod vedením Mariana Jelínka pracovat tři mentální trenéři – bývalá tenistka Vendula Redlichová, někdejší atletka Jana Novotná a odchovanec Sparty David Hovorka. Právě jeho jméno je na celé informaci nejpřekvapivějším. Bývalý stoper a český reprezentant totiž kariéru před necelým rokem ukončil jako hráč arcirivala Slavie.

Na Strahově bude mít Hovorka na starosti kategorie starších žáků a dorostenců. Redakci Livesport Zpráv se s ním před pár dny podařilo natočit rozhovor právě o tom, proč se rozhodl vrátit na Spartu. Těšit se na něj můžete už v pondělí ráno.

“Když jsem v lednu poprvé přišel na Strahov, byla to nostalgie jako prase,” říká Hovorka. "Po jednadvaceti letech jsem přišel na stejné místo jako tenkrát, když mi bylo devět let. Kdyby mi to někdo řekl před půl rokem, nevěřil bych mu. Byl jsem samozřejmě hodně nervózní,” přiznává.

Hovorka přiznává, že při návratu na Letnou byl nervózní. Livesport

Hovorka je odchovancem Sparty, ale do jejího kádru se nikdy naplno neprosadil. Poprvé odešel ve 22 letech do Liberce, kde se stal i kapitánem a také utrpěl první zranění křížového vazu. Následně se vrátil na Letnou, ale po nepovedené sezoně 2017/2018 ho Sparta pustila do Jablonce a o rok později se stěhoval na Slavii. Tam zažil své nejúspěšnější fotbalové období, ve kterém si zahrál i Ligu mistrů. Po dalších třech vážných zraněních kolene ale musel už ve 29 letech ukončit kariéru.

"Pevně doufáme, že svou budoucnost spojí se Slavií. Bavili jsme se o tom, že chce svou cestu dál rozvíjet, nejdřív v rámci akademie a v budoucnu třeba u áčka," prohlásil přitom před rokem, kdy Hovorka končil kariéru, trenér Slavie Jindřich Trpišovský. Jenže nyní je situace jiná a Hovorka místo na Slavii pracuje na Spartě. Jak k tomuto obratu došlo, se dozvíte už v pondělí ráno v nové epizodě podcastu Livesport Daily.