Přestupové okno pro nás zavřené určitě není, prohlásil Rosický a promluvil o Vaclíkovi

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický (43) je spokojený se zimními posilami Indritem Tucim (23) a Markusem Solbakkenem (23). Pro úřadujícího mistra tím podle něj přestupy ještě skončit nemusí. Na tiskové konferenci uvedl, že díky úspěchům se posunula finanční hranice, za kterou klub může přivádět hráče. Rosický nevyloučil ani odchod některé z opor, Sparta však momentálně neregistruje žádnou oficiální nabídku.

Historicky nejúspěšnější český klub zatím posílili albánský útočník Tuci a norský záložník Solbakken. "Přestupové okno pro nás zavřené určitě není. Udělali jsme dva přestupy, které jsme měli jako prioritu. Stejně jako to, aby s námi začali přípravu a měli čas se začlenit i s výhledem na léto. Je to stejné jako minulý rok, kdy jsme přivedli Qazima Laciho s Kairinenem. Kluci si možná budou potřebovat zvyknout," řekl Rosický na startu zimní přípravy.

"Nadále máme oči otevřené. Máme skupinu hráčů, které máme rádi a které pravidelně sledujeme. Uvidíme, jaký bude vývoj celého trhu. Podobný příklad je Markus. V létě to bylo (jeho příchod) nehratelné, na trhu nebyl. Takhle fungují přestupové periody, jednou to jde. Když se situace otevře, máte určitý náskok. Markus se nám líbí dlouhodobě. Pokud se otevře někdo ze skupiny hráčů, kteří se nám líbí, tak na něj reagovat budeme," prohlásil Rosický.

Podle médií vyšel Solbakken Spartu na zhruba 50 milionů korun. "Mantinely (na přestupy) jsou nadále, ale lehce se posunuly, což je dáno i úspěchem klubu. Často mluvím o tom, že jsme klub, který se chce neustále rozvíjet a koukat na cesty, jak můžeme být lepší. I tím úspěchem, který jsme zaznamenali v minulém roce, jsme si vyhodnotili, že můžeme investovat do hráčů víc. Hranice je, není to tak, že si můžeme dělat, co chceme. V žádném případě. Ale hranice se jednoznačně posunula," konstatoval Rosický.

Nevyloučil odchod některého ze stabilních členů základní sestavy. "Kolem našich hráčů se pohybují dobré kluby, je o ně zájem. Momentálně nejsme ve fázi, že bychom měli na někoho oficiální nabídku. Zájem o kluky je, i od týmů, kterým - pokud by se do toho vložily - budeme těžko odolávat. Chceme samozřejmě udržet tým, ale vyloučit nemůžu nic," podotkl bývalý reprezentant.

Vaclík se může v budoucnu vrátit

Bez angažmá je někdejší gólman Sparty Tomáš Vaclík, který rozvázal smlouvu s New England Revolution v MLS. "Tomáš je sparťanský kluk, ti u nás mají vždycky dveře otevřené. S brankářskou trojicí jsme spokojení a nemáme žádný signál, ať už od trenéra (Briana Priskeho), nebo (kouče brankářů) Dana Zítky, že by se to mělo měnit. Pokračování Tomáše ve Spartě do budoucna nemusí být marné," řekl Rosický.

Pražané v minulé sezoně získali titul po devíti letech a po podzimní části aktuálního ročníku mají v čele tabulky pětibodový náskok na Slavii, která odehrála o zápas méně. Patnáct bodů za Spartou a s utkáním k dobru je Plzeň.

Aktuální podoba tabulky F:L. Livesport

"V žádném případě bych neodepisoval Plzeň, i když nebude mluvit o titulu. Má velmi dobrý tým. Ať už v zápasech s námi nebo se Slavií do toho bude hodně promlouvat. Vyhráli na Slavii. Plzeň pod trenérem Koubkem je velice zajímavý tým," prohlásil Rosický.

Cíl letenského mužstva v jarní části sezony je jasný. "Ambice se pro nás samozřejmě vůbec nemění, za nic se neschováváme, nikdy jsme to nedělali. S Brianem jsme v létě říkali, že pro nás platí za hlavní cíl obhajoba titulu," řekl bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu. Spartu také v únoru čeká úvodní vyřazovací kolo Evropské ligy s Galatasarayem Istanbul a čtvrtfinále domácího poháru na Slavii.