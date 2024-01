Sejk se dočkal zahraničního angažmá, v Nizozemsku bude hrát za Rodu JC Kerkrade

Kapitán české fotbalové reprezentace do 21 let Václav Sejk (21) opustil pražskou Spartu a v jarní části sezony bude hostovat v druholigovém nizozemském klubu Roda JC Kerkrade. Součásti dohody není opce na přestup. Úřadující mistři o odchodu talentovaného útočníka informovali na webových stránkách.

Sejk na podzim při velké konkurenci ve Spartě neměl pevné místo v sestavě týmu trenéra Briana Priskeho. Převážně v roli náhradníka zasáhl do 16 soutěžních zápasů, jedinou branku vstřelil v listopadovém osmifinále domácího poháru proti Bohemians 1905.

Statistiky hráče. Livesport

Do Sparty přišel Sejk v roce 2017 z Teplic a přes mládežnické výběry se dostal do A-týmu. Hostoval v Teplicích a Jablonci, v nejvyšší soutěži má na kontě 55 utkání, 11 gólů a tři asistence. Nyní si poprvé vyzkouší zahraniční angažmá.

"Příchodem Václava dodáme našemu týmu soubojovost a dynamiku. Špičkový klub, jako je Sparta Praha, nám půjčil talentovaného hráče pro jeho další rozvoj. Na to jsme hrdí. Václav hraje nejvyšší soutěž v Česku a je kapitánem české reprezentace do 21 let," řekl k nové akvizici technický ředitel nizozemského klubu Rob Servais.

Roda je po 22 kolech druhé nizozemské ligy druhá v tabulce, na vedoucí Tilburg ztrácí šest bodů.