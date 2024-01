Sparta v první přípravě porazila Kodaň, soupeř hrál většinu zápasu v deseti

Fotbalisté Sparty v prvním přípravném utkání před startem jarní části porazili na Letné osmifinalistu Ligy mistrů FC Kodaň 2:0. Reprízu srpnového 3. předkola "milionářské" soutěže, v němž obhájce dánského titulu postoupil ve venkovní odvetě na penalty, rozhodl v 17. minutě Victor Olatunji (24), pojistku přidal po změně stran Jan Kuchta (27). Od 26. minuty hráli hosté bez vyloučeného Denise Vavra (27).

"Chtěli jsme odehrát vyrovnané utkání. Mám velkou radost, že sem Kodaň přiletěla. Mrzí mě, že v prvním poločase obdržela červenou kartu. Poškodilo to trochu smysl utkání. Ani pro jeden tým to nebylo nejlepší řešení. Rozhodčí se tak rozhodl. Je to oficiální přípravné utkání, proto Kodaň nemohla doplnit hráče. Snažili jsme se tomu přizpůsobit a dostat z toho to nejlepší po fyzické a taktické stránce," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci.

Úřadující čeští mistři nastoupili do obou poločasů v kompletně rozdílných sestavách. V dresu Pražanů se představili i obě zimní posily. Do první půle zasáhl norský záložník Solbakken, do druhé albánský útočník Tuci. Na Letnou dorazilo 11.011 diváků.

Hlavní rozhodčí Ladislav Szikszay a jeho asistent Michal Volf nastoupili se speciální kamerou připevněnou na hrudi. Cílem projektu bylo zdokonalení diváckého zážitku, jelikož televizní přenos na O2 TV Sport nabídl sledujícím živé záběry z pohledu sudích.

Statistiky utkání. Livesport

Sparta se poprvé prosadila v 17. minutě, kdy Laci přihrál do běhu Olatunjimu a nigerijský útočník propálil gólmana Grabaru. Poté stoper Vavro ve skluzu fauloval spoluhráče ze slovenské reprezentace Haraslína a rozhodčí Szikszay ho vyloučil. Tempo utkání tím opadlo a diváci se až do konce zápasu mnoha šancí nedočkali.

Pojistku přidali Letenští v 76. minutě. Tuci si zpracoval Rynešův centr, napálil tyč a Kuchta se pohotovou dorážkou nemýlil. Kodaň, kterou v osmifinále LM na přelomu února a března čeká obhájce trofeje Manchester City, nevyhrála v přípravě ani podruhé. V úterý remizovala 2:2 na hřišti Glasgow Rangers, s nimiž se Pražané utkali na podzim ve skupině Evropské ligy.

V pondělí odletí Sparta na soustředění do Marbelly. Ve Španělsku postupně vyzve maďarský tým Puskás Akadémia, za nějž nastupují Češi Patrizio Stronati a Jakub Plšek, obhájce norského titulu a přemožitele Bohemians 1905 z poslední kvalifikace Evropské konferenční ligy Bodö/Glimt a úřadujícího švédského mistra Malmö.

Jarní část první ligy začnou Pražané 10. února na hřišti nováčka Karviné. V únoru je čeká i dvojzápas úvodního vyřazovacího kola EL s Galatasaray Istanbul, na nějž Kodaň narazila na podzim ve skupině LM, a také čtvrtfinále domácího poháru na Slavii. Právě před městským rivalem vedou Letenští neúplnou tabulku o pět bodů, vršovický celek má ale duel k dobru.