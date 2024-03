Sparta – Slavia: Staněk debutoval v derby, celý týden procházel postupnou zátěží

Fotbalisté Slavie vytáhli do ligového derby nečekaný trumf. Brankář Jindřich Staněk (27) se po zranění z přípravy uzdravil dříve, než se očekávalo a pomohl mužstvu k bezbrankové remíze ve šlágru 23. kola FORTUNA:LIGY na Spartě. Derby bylo pro českého reprezentanta soutěžní premiérou v červenobílém dresu po zimním přestupu z Plzně. Trenéři rozhodli o jeho startu na Letné až večer před zápasem po posledním tréninku, přiblížil na tiskové konferenci hlavní kouč Jindřich Trpišovský.

Staněk se stal velkou zimní posilou Slavie. V přípravě si ovšem zranil lýtko a zdálo se, že si Vršovičtí na jeho návrat do branky dlouho počkají. "Do tréninku jsem se zapojil v pondělí. Celý týden jsem pak procházel postupnou zátěží, co lýtko vydrží. Doplnil jsem si zimní přípravu, bylo na trenérech, jestli mě postaví. Já řekl, že jsem připravený," řekl Staněk.

Středeční derby ve čtvrtfinále domácího poháru, v němž Sparta zvítězila v Edenu 3:2 po prodloužení, ještě odchytal Aleš Mandous. Červenobílí si už ale tou dobou chystali Staňka. "Definitivní rozhodnutí, že Jindra nastoupí, padlo včera kolem šesté hodiny po tréninku. Tu myšlenku jsme měli už dřív, ale jasno bylo až večer," uvedl Trpišovský.

Důvodem nečekaného tahu byl podle něj také taktický plán. "Staňkova pravá noha nám pomohla v zakládání akcí. Má silný nákop, je schopný překopnout první vlnu. Poslední dva týdny to Jindra směřoval k tomuto zápasu, toho si cením. Již po dvou ostrých trénincích do toho chtěl jít, zvládl to skvěle," ocenil Trpišovský, jehož svěřenci z druhého místa ligové tabulky nadále ztrácejí na obhájce titulu čtyři body.

Staněk byl u toho, když Sparta v lize naposledy doma prohrála. V závěrečném kole minulé sezony vychytal Plzni čisté konto při vítězství 1:0. Dnes udržel nulu také pro Slavii, která jako první v tomto ligovém ročníku dokázala na Letné bodovat.

"Zdravá nervozita před zápasem je dobrá. Čekal mě první zápas v novém klubu a hned ten největší, co může být. Snažil jsem se nastavit jako na každý jiný, co jsem chytal, abych zase nebyl přemotivovaný. Abych byl zkrátka ready," podotkl Staněk.

Na obou rivalech se podle něj podepsalo náročné pohárové derby. "Podali jsme ve středu dobrý výkon, jen škoda ztráty vedení 2:0. Hodnocení bylo spíš pozitivní, museli jsme se ve čtvrtek rychle přenastavit v hlavách na neděli. Chtěli jsme samozřejmě navázat na bojovnost a vysoký presink, dnes hrál celý tým do obrany v pořádku," řekl Staněk.

V brance neměl moc práce. "Asi jsme všichni očekávali, že zápas bude více o útočných akcích, ale po středě toho měly oba týmy nejspíš dost. Myslím, že i když spokojení nejsme, tak remíza je spravedlivá," poznamenal odchovanec Sparty.

Do konce základní části zbývá ještě sedm kol a podle Staňka stále není o ničem rozhodnuto. "Důležité je, že jsme pořád na dostřel. Je to o dvou zápasech. Musíme se soustředit na sebe, jakmile Sparta zaváhá, abychom na to byli nachystaní. V boji o titul jsme dál, budeme bojovat," dodal Staněk.