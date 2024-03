Sparta – Slavia: Pechanec ukázal, jak se má pískat derby, soupeř nám vyjádřil respekt, říká Priske

Byl zaskočený. Neměl problém to přiznat. Fakt, že Slavia přeskupila obranné řady a zvolila pro ligové derby defenzivní pojetí hry, sparťanského trenéra Briana Priskeho (46) zaskočilo. "Ve všech dosavadních derby hráli vysoko, napadali, nenechali nás rozehrávat, ale tentokrát to bylo úplně jinak," divil se dánský kouč po bezbrankové remíze.

Sparta poprvé doma ztratila body. Co znamená náskok čtyři body na druhou Slavii pro zbytek jarní části?

"Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli. Myslím, že to byl těžký zápas. Trochu nás Slavia překvapila tím, jak přeskupila řady a jak k utkání přistoupila. Byli hodně defenzivní a iniciativu nechali na nás. Museli jsme přijít na způsob, jak otevřít jejich obranu. Dříve ve vzájemných zápasech hráli hodně vysoko, presovali, dnes byli zataženi. Snažil jsem se pracovat i s tím, jak moc nás vyčerpal středeční duel v Edenu. Jak tu říkal Asger Sörensen – někdy musíte být spokojeni i s druhým nejlepším výsledkem. Beru to tak, že soupeř nám taktickými změnami vyjádřil respekt."

Jak moc bude mrzet ztráta vyloučeného Angela Preciada?

"Beru to, jak to je... Je to zklamání, že ho nebudeme moct využít, ale máme i jiné hráče, kteří dostanou šanci. Stalo se nám to i s jinými hráči, že jsme je museli nahrazovat a poradili jsme si s tím. Angelo hrál poslední zápasy dobře, takže z toho pohledu to není dobrá zpráva, ale je to příležitost pro někoho jiného. Nemyslím si, že by to bylo něco hodně tvrdého, ale naprosto respektuji rozhodnutí sudího, kterého bych chtěl pochválit."

Líbil se vám jeho výkon?

"Odvedl dobrou práci. Zaslouží si velkou pochvalu. Je potřeba, abychom pro tak těžké zápasy měli rozhodčí, kteří to zvládnou a dnes to byl dobrý příklad, jak to má vypadat."

Jak to vypadá se zraněným Filipem Panákem?

"Pany o poločase cítil bolest v lýtku, proto jsme ho stáhli a poslali do hry Asgera, který byl čerstvý a přinesl nové síly. Jeho výkon byl dozadu i dopředu dobrý."

Jak sebevědomě se cítíte před zápasem s Liverpoolem, který má náročný program? A jaký je váš plán?

"Cítíme se dobře, ale uvědomujeme si, že se potkáme aktuálně s jedním z nejlepších mužstev na světě. Jsme považováni za outsidery, kterým se třeba tolik nevěří, ale my víme, že doma na Letné máme prostředí, kde dokážeme předvést něco extra. Hráči to neberou jako zážitek, ale velkou výzvu."

Vy jste proti Liverpoolu nastoupil i jako hráč. Co hráče podle vás nyní bude čekat?

"Upřímně na to nedokážu odpovědět, co se jim honí hlavou, jak se cítí před takovými zápasy. Je to ikonický tým, ikonický stadion... Je to pro tým obrovský výzva. Hráči jsou ale profesionálové a je to jejich práce. Máme před sebou dva zápasy s velmi těžkým soupeřem, ale uděláme vše proto, abychom ho vyřadili a šli do další fáze Evropské ligy. Víme, že nastoupíme proti velkému klubu, ale nechceme jet do Liverpoolu jako turisté. Pokud si chce někdo užít Anfield, může si koupit vstupenku po konci hráčské kariéry."