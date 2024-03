Sparta – Slavia: Co ukázalo derby? Slavia ve čtyřech, Ogbu mimo a sparťanský trojzubec mlčel

Slavia ve čtyřech, Ogbu mimo a sparťanský trojzubec poprvé od října mlčel. Co ukázalo derby?

Co všechno ukázal nedělní šlágr?

Zatímco pohárové derby nabídlo pět branek, ligová odveta na Letné byla bezbranková. A to i kvůli mlčícímu sparťanskému trojzubci Birmančevič (25), Kuchta (27) a Haraslín (27), kteří se na gólu či asistenci nepodíleli ve FORTUNA:LIZE poprvé od konce října, kdy se tak stalo v Mladé Boleslavi. Co dalšího nedělní šlágr pražských "S" ukázal?

Staňkův návrat

Jedno z překvapení zápasu. Oproti pohárovému utkání v Edenu, které odchytal Aleš Mandous, se na Letné do branky postavil Jindřich Staněk. Více než ruce ale muset zapojovat nohy při rozehrávce a sparťanském presinku. A za celý zápas si připsal pouze jeden zásah proti střele domácího mužstva. Úzko mu bylo v 59. minutě, kdy se do šance řítil Haraslín, ale za Staňka pohotově zaskočil obránce Tomáš Holeš.

Ogbu na lavičce

Bylo to jedno z předzápasových témat – přeskupí Slavia do ligového derby řady? A stalo se. Trenér Jindřich Trpišovský se rozhodl pro návrat ke kořenům a na Letné vyslal do hry čtyřčlennou obranu ve vložení Vlček, Holeš, Zima a Bořil, na což doplatil Igoh Ogbu, který zůstal jen na lavičce. Taktika se Slavii vyplatila. Sparťanská ofenziva byla eliminována.

Slavia v bloku

Slavia změnou formace získala o muže navíc ve středu pole, což Spartě znemožňovalo její nacvičené kombinace. Často ale hosté zůstávali v bloku na vlastní polovině a nechávali sparťanské stopery dobývat jejich území. Letenští tak sice měli držení míče 60 procent, ale také jen jednu střelu na branku. Obzvlášť v druhém poločase se to ale Trpišovskému nelíbilo a často apeloval, aby se krajní hráči vytlačovali více nahoru a doráželi na rozehrávající sparťany.

Kuchta dolů už v poločase

Oproti poháru si Jan Kuchta a Victor Olatunji prohodili role. První jmenovaný začal a druhý šel do hry jako střídající hráč. Ovšem možná dřív, než by si kdo myslel. Trenér Brian Priske se rozhodl Kuchtu stáhnout už při poločasové pauze. Nigerijský hrdina středečního večera daleko víc rozproudil tlak na slávistickou obranu, ale do vyložené střelecké příležitosti se nedostal.

Trojzubec poprvé od října na nule

Kuchta nic, Haraslín nic a Birmančevič také. Sparťanský trojzubec zůstal v ligovém utkání bez produktivity. Naposledy se tak stalo v říjnu v Mladé Boleslavi, kde rudí prohráli 1:3 a jedinou branku vstřelil Jakub Pešek. V derby byl nejblíže vstřelení branky Haraslín, ale ani jeden z jeho pokusů nemířil do slávistické branky.

Přehled utkání Sparta – Slavia 0:0