V Salcburku roste další velký talent. Zájem o jeho služby mají v La Lize i Premier League

Rakouský RB Salcburk již dokázal vychovat celou řadu hvězd, tou největší je současný kanonýr Manchesteru City Erling Haaland (23). Podle informací deníku Metro nyní poutá velkou pozornost další talentovaný mladík, konkrétně reprezentant Bosny a Hercegoviny – Amar Dedič (21). Ten ovšem nenastupuje na hrotu sestavy, ale je pravým bekem.

Talentovaný obránce se narodil v Rakousku, přesto díky kořenům vyslyšel volání balkánské země, kterou reprezentoval již prakticky ve všech mládežnických úrovních. Jeho talentu si všímají i v zahraničí. V létě to zkoušel José Mourinho se svým AS Řím, ale nabídka ve výši 21 milionů eur se nesetkala s pochopením.

Dedič byl před touto sezonou spojován také s Barcelonou nebo Interem Milán. Nakonec ale ke změně klubových barev nedošlo a krajní bek setrval v Rakousku. V lednu by se však měl mít Salcburk opět na pozoru, neboť o služby mladíka se mají ucházet známé značky z Ostrovů.

Statistiky z posledních sezon. Livesport

Autor pěti branek a tří asistencí v této sezoně by mohl skončit v Chelsea či Newcastlu. Na Stamford Bridge by Dedič mohl nahradit zraněného Reece Jamese. Také Straky se v této sezoně potýkají s početnou marodkou a kouč Eddie Howe vidí v angažování posily obrovské plus. Výrazně by to mělo zvýšit variabilitu při skládání sestavy.