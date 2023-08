Smlouva pro Kováče byla odměna i signál druhým, říká sportovní manažer Pardubic Shejbal

Pardubice vstoupily do současného ročníku FORTUNA:LIGY poněkud rozpačitě, tři body zapsaly až ve čtvrtém kole. Tabulka sice není to nejdůležitější, ale body ano. A to hlavně pro hlavu. Když máte mladý tým jako ten, na který dohlíží Martin Shejbal (49), je to potřeba.

Sportovní manažer A-týmu promluvil pro eFotbal.cz o vstupu do sezony, trenérovi Radoslavu Kováčovi, přestupech i situaci brankáře Antonína Kinského.

Po první výhře v sezoně se vám dýchá už podstatně lépe, že?



"Všichni jsme na to dlouho čekali. Už jsme chtěli mít ten týden po výhře, kdy se vám přeci jen pracuje o něco lépe. Díky předvedené hře jsme sebevědomí mohli být, ale po výhře se čerpá energie lépe. Jsme za tu výhru proti Karviné ohromně rádi."

Obecně to vypadalo, že to bude stejná písnička. Mnohdy jste lepší než protivník, ale nevyužíváte šance. Měl jste stejný dojem?

"Rozhodně. Strašně nás mrzí zejména ten zápas s Bohemians, kdy jsme věděli, že nemají formu jako na jaře. Byli jsme na ně velmi dobře připravení, fotbalově jsme byli lepší. Na to se ale nehraje, výsledek určují góly. Trochu jsme pak byli v náladě, že jsme se báli, aby se neopakovala minulá sezona. Já jsem přesvědčený, že nebude. Ale začátek nebyl ideální."

S jakými cíli jste vlastně šli do sezony?

"Nebudu alibista, chceme se vyhnout skupině o záchranu, chceme být uprostřed. Máme mladý tým, který se bude jen zlepšovat. Ti hráči už to prokazují teď. Když nám nebudou body utíkat, tak si myslím, že máme na to, abychom ten cíl splnili."

Tabulka je extrémně nabitá. Jedna výhra a jste třeba pátí. Vnímáte tu vyrovnanost?

"Já osobně to vnímám trochu jinak. Máme zajímavý tým, který bude dozrávat. Je strašně důležité ty body mít. Tabulku možná ani není potřeba sledovat, je zavádějící. Ale jde o tu hlavu. Když body sbíráte, trénuje se vám líp, je lepší klima. A to je ohromně důležité – zvlášť, když máte tak mladý tým. Výsledky jdou ruku v ruce se sebevědomím. Například proti Karviné to nebylo herně tak dobré, ale díky třem bodům si věříme, že si to v Liberci můžeme férově rozdat."

Poslední zápasy fotbalistů Pardubic. Livesport

Na začátku srpna jste prodloužili smlouvu s trenérem Kováčem. Bylo to vyslovení důvěry? Nebo třeba signál ostatním týmům, že je váš?

"Přesně tak, obě varianty jsou správně. Dneska je v módě propouštět trenéry. Majitelé chtějí výsledky, ale i koncepci. To prostě ze dne na den nejde. Podívejte se na Slovácko. Chvilku se tam s tím Martin Svědík pasoval, zachránil to a vybudoval evropské mužstvo. Chtělo to čas, i když mu někdy říkali, že má starý tým. Práce trenéra Kováče nám dává smysl. Přišel s cílem zachránit ligu, to splnil. Ale až čas ukáže, co vše v něm je. Víme, že Radek Kováč je téma pro ostatní kluby. Pokud bychom letos udělali úspěch, určitě by byl žhavým zbožím. Takže jsme si ho trochu pojistili, ale zároveň mu tím poděkovali za odvedenou práci."

Na přestupovém trhu jste se chovali zodpovědně, žádné šílenosti. Splnili jste si všechny požadavky, které jste si dali?

"Ještě jsme neskončili. Máme rezervy, chceme do konce přestupního termínu někoho přivést."

Přivedli jste kupu zajímavých mladíků. Ale přeci jen, například stopeři Ondřej Kukučka či Denis Halinský – nemrzí vás, že za rok či dva budete řešit zase stejnou situaci jako letos s Vlčkem a Hranáčem?

"Oba bychom samozřejmě rádi měli pojištěné nějakou opcí, ale to nebylo téma. Stopera jsme samozřejmě sháněli, dívali jsme se všude kolem. Ale o takové hráče je nouze. Když už jsme někoho objevili, tak nám šel do maďarského týmu hrající Konferenční ligu. Měli jsme na tuto pozici vyhrazeny i větší finance, ale bohužel stopeři prostě nejsou. Ale ti dva mladí, co přišli, u nás třeba dva nebo tři roky budou, jelikož do kvality svých klubů musí dorůst. Bude to trvat."

Jinak je váš rukopis celkem zřejmý. Sebrat z ligy mladíky, kteří tolik nahrají, a dát jim potřebnou šanci. Dá se to tak říct?

"Určitě. Chtěli jsme kluky, které máme dlouhodobě vytipované a odzkoušené. Mají to před sebou, jde to ruku v ruce i s filozofií trenéra – chce hráče, které může zlepšit, chce vidět progres. Krobot, Zlatohlávek i další. To jsou všechno hráči, kteří si prošli i mládežnickými reprezentacemi. Darmovzal má obrovský potenciál. Není to ale tak jednoduché, musí si zvykat na kondiční nároky a podobně."

Když jsme u přestupů, došla v létě na někoho nabídka, nad kterou jste vážně přemýšleli? Zájem mohl být u Hlavatého, Pikula, možná Solila.

"Vzpomenu ještě na Janoška. Ten přišel z Plzně, vzdal se snad půlky platu. Chtěl hrát, tak jsme se domluvili, že pokud přijde nabídka, která se mu bude líbit, nebudeme mu bránit. Co se týče Michaela Hlavatého, to se celkem přetřásalo, ale nic konkrétního nepřišlo. Tomáš Solil se do toho po zranění teprve dostává. Takže ne, na stole nebylo nic konkrétního, nad čím bychom si lámali hlavu."

Aktuální pozice Pardubic. Livesport

Nelze se nezeptat na gólmany. Kdy jste věděli, že to s Florinem Nitou nedopadne?

"Dneska už to můžeme říct. S Kinským jsme jednali snad dva nebo tři měsíce před koncem sezony. Tondovi jsme jasně řekli, že Florina těžko udržíme. Tonda měl nabídek víc, vybral si nás. Celou dobu jsme jednali férově, on věděl naši situaci s Florinem i vším kolem. Táhlo se to celkem dlouho, jelikož po konci sezony jsme s Florinem nejednou jednali. Tonda byl v napětí, nevěděl, kde bude hrát. Zariskoval, vsadil na nás, jiné nabídky odřekl."

Byla to celkem divočina. Jednu dobu jste byli bez dvojky.

"To jsme museli řešit. V jeden moment nám odešli oba gólmani. Na Letáčka uplatnil Baník opci, takže nám jeden chyběl. Pak se stal takový divný moment, kdy jsme na Budinského neuplatnili opci, načež jsme mu za pár dní volali, jestli by měl zájem. Naštěstí se jim s rodinou v regionu líbí, navíc je to super kluk do kabiny i spolehlivý brankář. Sice v Baníku trochu zlenivěl, ale zase se do toho dostal."

V prvních dvou zápasech mohl Kinský působit možná trochu přemotivovaně, odrazilo se to na té červené kartě. Jak jste jeho výkony viděl vy, jakožto bývalý gólman?

"Je to jeden z mála gólmanů, který neřeší hlavu. Je to vyrovnaný chlap. Neřekl bych, že byl přemotivovaný, za mě to byla spíš nezkušenost. Zatím chytal jen ve druhé lize. Tady jsou hráči rychlejší a kvalitnější, takže on musí být obezřetnější a přesnější. To vyběhnutí, které vyústilo v červenou kartu, byla spíš nezkušenost. Třeba ve druhé lize by mu takový výběh stačil, ale tady ne."

Co jste vůbec říkal na posouzení zákroku disciplinární komisí?

"Jsem z toho velmi rozladěný. I z toho, jak s ním bylo zacházeno. Tak strašný faul to nebyl. Nebyl tam ani nejmenší úmysl nikoho zranit, ale tak mu to podsouvali. Komisi jsem vůbec nepochopil."

Vypadá to, že Viktor Budinský se šance chopil se vší vervou. Jestli bude pokračovat, co bude s Kinským, může si ho Slavia stáhnout?

"Slavia ho uvolnila k nám, protože nám věřila. Markoviče jsme jí taky přivedli k třiceti ligovým startům. Neznamená to však, že má místo jasné. Musí si to vybojovat. V přípravě byli s Budinským vyrovnaní, ale s Tondou jsme byli domluvení, počítali jsme s ním. Má o něco lepší výstavbu hry, to má trenér rád. Moc nevidím scénář, ve kterém by si ho Slavia stáhla."