Sörensen bude i nadále působit ve Spartě, s úřadujícím mistrem podepsal víceletý kontrakt

Stoper Asger Sörensen (27) podepsal s vedením fotbalistů pražské Sparty novou víceletou smlouvu. Obhájci mistrovského titulu o tom informovali na svém webu. Dán působí na Letné od předloňského léta, kdy přišel z druholigového Norimberku.

"Jsem moc rád, že mohu ve Spartě prodloužit svůj kontrakt. Od prvního dne se tu cítím šťastný, což je i jeden z důvodů, proč chci v Praze zůstat. V kabině se vzájemně podporujeme a chceme odevzdávat maximum. To je nesmírně důležité, jelikož z nás takovéto prostředí dělá lepší hráče," prohlásil někdejší fotbalista Salcburku nebo Regensburgu.

Prodloužení smlouvy kvitoval i trenér Brian Priske. "Od svého příchodu si vede úžasně. Je důležitý nejen na hřišti, ale i v kabině vedle českých hráčů," uvedl dánský kouč na tiskové konferenci před čtvrteční odvetou 2. kola Evropské ligy s Galatasarayem Istanbul, v níž sparťané budou dohánět ztrátu 2:3 z úvodního zápasu.

"Pro nás jako klub je důležité mít stabilizovaný kádr. Spousta hráčů hraje na vysoké úrovni a mají ambici působit v jiných ligách. Je hezké vidět, že Asger je odhodlaný v klubu zůstat. Moc nás to těší," konstatoval Priske.

Sörensen a jeho statistiky ve Spartě. Livesport

Sörensenův přínos pro mužstvo ocenil jeho parťák z obrany Filip Panák. "Nepamatuju si moc hráčů, kteří by k nám zapadli a zapluli do české ligy, která není vůbec jednoduchá skrz souboje, tak jako Asger za poslední rok a půl. Zvládl to skvěle, v tom je jeho největší devíza. Těžko se obchází a je silný v soubojích," řekl Panák. "Pro nás je strašně důležitý v tom, že je spojkou mezi cizinci a Čechy. Když přijde nový cizinec, vysvětluje mu, jak to tady chodí. Strašně nám to ulehčuje," podotkl.

Za Spartu dosud Sörensen nastoupil v 63 soutěžních zápasech, v nichž vstřelil sedm branek. V první sezoně vyhrál s týmem titul, první po devíti letech.