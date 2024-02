Sparta bude v odvetě dohánět jednogólové manko, přestřelku v závěru rozhodl Icardi

Sparta prohrála úvodní zápas vyřazovací fáze Evropské ligy na hřišti Galatasaraye 2:3. V tureckém pekle sice měli Pražané velmi povedený start do utkání, v 19. minutě ovšem přišla gólová rána soupeře, u níž neměl čisté svědomí Peter Vindahl, jenž si nepokryl bližší tyč a míč pustil za svá záda. Sparťané krátce po přestávce po prudké ráně Angela Preciada vyrovnali, záhy ale po chybě Ladislava Krejčího znovu inkasovali. Cenný výsledek do odvety ale Turkům přinesl až v závěru bláznivé druhé půle, která nabídla po jedné červené kartě na obou stranách, Mauro Icardi.

Ihned po losu museli začít svou část boje správci sociálních sítí Sparty, kteří čelili záplavě tureckých příznivců. Po dvouměsíčním čekání se už ale svého partu dočkali i sami fotbalisté. Ti se na těžký souboj na stadionu, kde Lvi prohráli v celém průběhu sezony jen s Bayernem, naladili výhrou z Karviné. Naděje Pražanů směřovaly hlavně k podobě soupeřovy defenzivy, již v zimě opustily opory Sacha Boey či Angeliňo.

Sparta zažila skvělý vstup do zápasu a díky vysokému presinku mohl v šesté minutě otevřít skóre Veljko Birmančevič, Fernando Muslera ale předvedl skvělý zákrok. Postupem času se do hry začali dostávat i Turci, což nakonec vedlo k první brance. Kerem Demirbay potáhl míč po levé straně hřiště a překvapivou střelou k bližší tyči propálil nejistého Vindahla, jenž při gólu určitě nemohl mít čisté svědomí. Poslední obrovskou šanci první půle zahodil ve 36. minutě Jan Kuchta, který z hranice malého vápna poslal míč jen do náruče Muslery.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sparťanům se fantastickým způsobem povedl i vstup do druhého dějství, když se hned ve 47. minutě prosadil Preciado. Ekvádorský bek si našel odražený míč na hranici velkého vápna a tvrdou nechytatelnou pumelicí přesně k levé tyči vyrovnal. Galatasaray mohl velmi rychle odpovědět, Mauro Icardi ale po samostatném úniku pouze orazítkoval levou tyč. Turci se však kýžené trefy přece jen dočkali. Nejhorší čtyři vteřiny letošní sezony prožil Krejčí. Katastrofální přihrávka od českého stopera se dostala na kopačky Mertense, ten našel Icardiho, jehož střela přes teč právě Krejčího skončila v síti.

Ángelo Preciado odehrál skvělé utkání. Opta by Stats Perform / AC Sparta Praha

Ani zdaleka to ale nebyl v Istanbulu konec. Jen minutu poté totiž fauloval za červenou kartu Victor Nelsson a sparťané téměř ihned využili početní převahy zásluhou přesné hlavičky od Kuchty, jemuž nádherným centrem asistoval hráč zápasu Preciado. Dalším klíčovým momentem v bláznivém klání bylo po druhé žluté kartě vyloučení Matěje Ryneše. To se nakonec společně se zahozenou tutovkou Tomáše Wiesnera ukázalo jako osudné, jelikož v nastaveném čase zachránil domácím vítězství Icardi.