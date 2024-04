Trenér Veselý: Sezonu nebudeme hodnotit kladně, ale můžeme ji dohrát se ctí

Trenér Jaroslav Veselý se domnívá, že fotbalisté Bohemians 1905 budou hrát v ligové nadstavbě o udržení nezaslouženě. Účast v bojích o záchranu po loňské skupině o titul bere jako fakt. Aktuální sezonu podle něj Pražané nebudou hodnotit kladně, věří však, že ji dohrají se ctí. Řekl to na tiskové konferenci po remíze 1:1 v Karviné v utkání 29. kola, předposledního v základní části.

Klokani v uplynulém ročníku nečekaně obsadili čtvrté místo a po 36 letech se představili v evropských pohárech. Na překvapivě úspěšnou sezonu ale nenavázali. "V tuhle chvíli nebudeme mluvit o tom, že sezonu budeme hodnotit kladně a úspěšně. Ještě ji ale můžeme dohrát se ctí a s hlavou nahoře," uvedl Veselý, jehož svěřenci vybojovali na hřišti nováčka soutěže bod navzdory dlouhému oslabení.

"Vloni to byl nadplán, samozřejmě i dílem štěstí. Vyšlo nám všechno, co mohlo. I zápasy, které jsme taky vyhráli dílem štěstí. Je vidět, že odešli nějací hráči. Květák (Květ) hraje tureckou ligu, Jedla (Jedlička) září v Plzni. Některé hráče to vyplivlo jinam," prohlásil asistent trenéra české reprezentace.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Účast ve skupině o záchranu nepovažuje za zaslouženou. "Neřekl bych, že letos byly výkony takové, abychom měli být v této skupině, ale musíme to akceptovat. Je to realita, že v té skupině jsme. Věřím, že z toho do příští sezony můžeme vyjít silnější," podotkl Veselý.

Vršovický celek je v neúplné tabulce jedenáctý. Od barážových příček ho dělí sedm bodů a od posledního místa, které jako jediné znamená přímý sestup, o tři více. "Teď je potřeba napnout síly. Dokud nebudeme zachránění, tak to musíme takhle dohrát a přijmout. Někdy se věci v životě vyvíjejí jinak, než chcete a než plánujete," podotkl někdejší kouč Chrudimi.

Známkování hráčů Bohemians proti Kaviné. Livesport

Bohemians ztratili značnou část bodů kvůli remízám, 11 nerozhodných výsledků uhrál už jen Jablonec. "Asi to není náhoda, že máme tolik remíz. Nedaří se nám utkání překlápět do vítězných konců. Kdybychom místo 11 remíz měli šest porážek a pět výher, jsme na tom v tabulce líp. Bohužel to je realita," řekl Veselý.

Pomalu přemýšlí nad tím, jak bude tým Bohemians vypadat v příští sezoně. "Snažíme se kádr okysličit, nevylučuju odchody ani příchody. Obecně chceme mužstvo zrychlit a možná i omladit. Chceme přivést hráče ve střední věkové skupině, aby mohli Bohemce odvést čtyři pět let, anebo aby ji měli jako přestupový můstek jinam."

"Registrujeme zájem o dva tři hráče, kteří mají platnou smlouvu. Pokud si pro ně přijde jeden z týmů první trojky a složí zajímavou částku, těžko ji můžou kluby odmítnout. Musíme být ve střehu. Taky se může stát, že odejde někdo, u koho to nečekáme," uvedl bývalý gólman.