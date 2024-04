Zlín vybojoval v deseti bod, Karviná promarnila vedení proti oslabeným Klokanům

Sobotní program předposledního kola základní části FORTUNA:LIGY nabídl utkání dvou celků, které mají záchranářské starosti. Zatímco Karviná promarnila proti oslabeným Bohemians vedení a ukořistila pouze bod (1:1), Zlín může být se stejným ziskem (0:0) spokojený, neboť hrál více než polovinu zápasu v Jablonci v oslabení.

V úvodním dějství nic nenasvědčovalo tomu, že by se téměř dva a půl roku trvající remízová tradice měla měnit. Na Střelnici vládl klid zbraní, který narušil pouze zlikvidovaný pokus Haidersona Hurtada. Dění na trávníku tak okořenil zlínský bek Selmir Pidro, jenž se po dvou žlutých kartách poroučel do kabin. Jablonec přesilovku do přestávky nevyužil, a do šaten se tak šlo za nerozhodného stavu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Domácí podle očekávání od začátku druhého dějství převzali otěže zápasu, v závěrečné třetině hřiště se ale neskutečně trápili a nevypracovali si žádnou slibnou střeleckou příležitost. Diváky zvedl ze sedaček až Matěj Polidar, který v 78. minutě nepříjemným dalekonosným pokusem prověřil Stanislava Dostála. Severočeši v posledních minutách zvýšili aktivitu, skóre však do závěrečného hvizdu zůstalo beze změn.

Aktivněji do utkání vstoupili domácí, avšak žádnou z nadějně vyhlížejících akcí k výrazné příležitosti nedovedli. K prvnímu zakončení se Karviná dostala v 16. minutě, nicméně slabá hlavička Jiřího Fleišmana doprostřed branky hostujícího gólmana příliš nevystrašila. Bohemians v úvodním dějství hrozili hlavně z rychlých protiútoků. Po jednom takovém se k zajímavému zakončení hlavou dostal Matyáš Kozák, který ale minul. K zásadnímu momentu došlo ve 39. minutě, kdy hlavní sudí Ondřej Pechanec po konzultaci s videorozhodčím udělil červenou kartu hostujícímu Petrákovi, jenž si počínal nedovoleně v souboji s aktivním Martinem Regálim.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Slezané přesilovku využili v 54. minutě. K míči se na hranici velkého vápna dostal Budínský, který nejprve trefil pravou tyč, avšak díky šťastnému odrazu se dostal k dorážce a napodruhé už se nemýlil. Jen o chvíli později fauloval v pokutovém území domácí Aboubacar Traoré a nařízenou penaltu suverénně proměnil hostující Erik Prekop. Karviná si mohla vzít vedení zpět v 69. minutě, jenže proti tvrdé střele Sebastiana Boháče dobře zasáhl gólman Lukáš Soukup. V závěru utkání měl rozhodnutí na hlavě Lucky Ezeh, který však po rohovém kopu orazítkoval pouze břevno hostující branky.

Tabulka FORTUNA:LIGY