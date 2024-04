V Pardubicích dají šanci zámořské cestě. Máme první úlovek, hlásí sportovní ředitel Zavřel

V Pardubicích se rozjíždí zajímavé partnerství. Východočeský klub od začátku roku spolupracuje s hráčskou agenturou působící v USA a talentům ze Severní Ameriky dává šanci k přesunu do Evropy. Sportovní ředitel třináctého celku prvoligové tabulky Vít Zavřel nyní přiblížil jakým způsobem součinnost funguje.

"Navázali jsme spolupráci s jednou agenturou s výraznou českou stopou, která pracuje s mladými fotbalisty v okolí Chicaga. Ty nejnadějnější kluky pak zve na kempy, které pořádá v pražském Suchdole," uvedl pro klubový web Zavřel.

Právě v Suchdole se na hráče jezdí koukat zástupci východočeského klubu. Ty nadanější pak zvou na přípravné kempy do Pardubic, kde mladíci z Ameriky dostávají šanci bojovat o angažmá. "Dohodli jsme se, že tyto testy budou dvoufázové, s časovým odstupem, abychom měli co největší možnost zjistit potenciál hráčů," přiblížil fungování spolupráce Zavřel.

První úlovek

Podle zkušeného funkcionáře se fanoušci v nejbližší době dočkají prvního nového jména v klubu. "V jednom z případů jsme usoudili, že mladý hráč pro nás může být zajímavou posilou," prozradil Zavřel.

Zkouškou úspěšně prošel Diego Velasquez, jenž se na východě Čech poprvé objevil už v průběhu podzimu. "Má za sebou dvě testovací období a trenéři v něm vidí potenciál. Byl u nás již na podzim. Teď se připravoval převážně s B-týmem, za který nastoupil i do přípravného utkání. Několik dnů ale trénoval také s ligovým áčkem, i tam se trenérům líbil," řekl na adresu mladíka s mexickými kořeny Zavřel.

Diego Velasquez na testech v Pardubicích. fkpardubice.cz

Velasqueze nyní čeká individuální příprava ve Spojených státech. V Pardubicích by se měl mladý Američan hlásit poté, co se vyřeší všechny potřebné dokumenty. Nejpozději by to mělo být na startu přípravy před nadcházející sezonou. "Diego od našich kondičních trenérů obdržel individuální plán, aby byl na zahájení přípravy v maximální možné kondici," uvedl pro klubový web sportovní ředitel Východočechů.

Až čas ukáže, jestli Velasquez otevře dveře i dalším Americkým mladíkům, nebo zůstane jediným produktem nové spolupráce. Pardubice však jeho podpisem naznačily, že v budoucnu mají v plánu sledovat i méně probádané fotbalové trhy.