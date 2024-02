Výhru Slavie řídil nejrychlejším ligovým hattrickem žolík Chytil. Dynamo uteklo ze dna tabulky

Mojmír Chytil nasázel do sítě Pardubic hattrick.

Ještě než se večer utká ve šlágru kola Slovácko se Spartou, šlo do boje druhé z pražských "S". Slavia hostila Pardubice, kterým naposledy v Edenu nadělila "sedmičku". A dařilo se jí znovu – zásluhou Mojmíra Chytila (24), jenž nasázel za rekordních sedm minut hattrick, zvítězila pohodově 3:0 a stáhla náskok městského rivala minimálně do večera na pouhý bod. Ve druhém odpoledním utkání zavítala Olomouc do Českých Budějovic. Sigma sice ukončila čekání na první jarní trefu, Dynamo však doma na Střeleckém ostrově i podruhé pod novými trenéry zvítězilo (2:1) a uteklo ze dna tabulky, kam odsunulo Karvinou.

Sešívání uzavřeli od samého začátku soupeře v jeho vlastním vápně a trpělivou kombinací hledali skulinku, jež by vedla k rozradostnění fanoušků. Východočeská defenziva ovšem odolávala. V 19. minutě prošel kolem několika protihráčů uzdravený Christos Zafeiris, který se sice k zakončení nedostal, ale míč se odrazil k Muhamedu Tijanimu. Nigerijec pálil tvrdě, nicméně Budinský skvěle zasáhl. Další větší příležitost přišla na řadu až ve 36. minutě, kdy se dokázal uvolnit Conrad Wallem. I s touto ranou letící z hranice šestnáctky si pardubický gólman poradil.

Červenobílý tlak přetrvával i po přestávce. Po pár minutách druhého poločasu si na centrovaný míč letící od rohového kopu nejvýše naskočil Igoh Ogbu, ani ten však nezamířil mimo dosah Budinského. Lépe si vedl v 57. minutě střídající Chytil, který si naběhl na balon ze strany a prudkou hlavičkou rozradostnil fanoušky.

Po pěti minutách se úspěšný střelec prosadil znovu. Lob Lukáše Provoda sice překonal Budinského, avšak míči do sítě musel pomoct právě Chytil. Krátce nato poločasový žolík zkompletoval nejrychlejší hattrick v samostatné ligové historii (překonal Horsta Siegla), když dopravil mezi tři tyče Provodovu křižnou přihrávku.

První velká šance zápasu přišla v osmé minutě. Na dobře zahraný rohový kop si naskočil Šigut, ovšem míč po cestě do sítě nechtěně zastavil svým tělem českobudějovický Matouš Nikl. O chvíli později postupovalo Dynamo v bleskovém protiútoku, zakončující Patrik Hellebrand však netrefil míč z hranice vápna ideálně a jeho slabá střela branku neohrozila. Ve 25. minutě se Hellebrand prezentoval parádní průnikovkou na Zdeňka Ondráška, jehož zakončení na přední tyč si brankář pohlídal. Pár minut před koncem prvního poločasu si naběhl na střílený centr Šigut, ale z malého vápna přestřelil branku.

Snový začátek druhé půle připravil příznivcům červenobílých Martin Králik. V 52. minutě se balon odrazil od břevna do pravé strany vápna, odkud jej stoper uklidil do sítě. Navýšení vedení přišlo o 11 minut později. Z hráčů na přední tyči vyskočil nejvýše Ondrášek a tvrdou hlavičkou trefil pravou šibenici. Olomouc dokázala snižit, ale radost jí překazilo video, které odhalilo ofsajdové postavení.

Slabší chvilku si v 78. minutě vybral Králik, když viděl druhou žlutou kartu v zápase. Kontaktní gól přece jen přišel. V 86. minutě napálil míč z voleje k levé tyčce Novák. Na více se však Sigma na jihu Čech už nezmohla.