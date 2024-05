První angažmá a hned titul. Slavili jsme tancem, City mě drží na zemi, říká indický mistr Krátký

Přes 60 tisíc lidí dělalo virvál na tribunách, teploty vyšplhaly na 40 stupňů ve stínu a k tomu masivní nával emocí a radosti. Zhruba v takovém rozpoložení získal trenér Petr Krátký (42) indický titul s Bombaj City. V klubu byl přitom teprve od začátku roku, kam se přesunul z Melbourne a vůbec poprvé přijal roli hlavního kouče. Nyní o svém úspěchu vypráví v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Sám netušil, do čeho se pustil. Dlouhé roky Petr Krátký působíl v Austrálii. O svém dobrodružství u protinožců vyprávěl v rozhovoru pro Livesport Zprávy na začátku roku. Nyní ale započal indickou kapitolu – a sezonu zakončil ziskem titulu. Pokud nevyhraje Manchester City anglickou ligu, bude Bombaj jediným šampionem v síti City Football Group.

To je velká věc, nemyslíte?

"Ano, zatím si to moc neuvědomuju, hodně jsem cestoval, jsem unavený. Jen za poslední dny jsem letěl trasu Bombaj – Kalkata – Bombaj – Bangkok – Melbourne. Ale už jsem doma a odpočívám. Doufám, že svou cestou ukáži lidem v Česku, že existují určité možnosti a cesty, kudy se může každý vydat. A také věřím, že v zahraničí pomohu zlepšit pověst českých trenérů."

Byl titul překvapením, nebo se v klubu věřilo, že může přijít?

"Vždycky se tu chce vyhrát liga a mít trofej, nicméně nikdy to není zárukou. V polovině sezony odsud odešel trenér, klíčoví zahraniční hráči, do toho jsme měli dost hráčů vykartovaných. Nikdo tu nečekal, že bychom měli hrát o titul. Vedení to bralo tak, že když se tam dostaneme, tak to bude super, ale vnímali naší složitou situaci."

Navíc šli do rizika s vámi, když vás angažovali poprvé do pozice hlavního trenéra, že?

"Určitě byli nervózní, jak to bude vypadat. Nedivil jsem se jim. Je to normální, když vezmete člověka, který jako hlavní trenér ještě nikdy netrénoval. Díky bohu a práci nám to začalo klapat. A když se dívám na svoji cestu sem, tak si říkám, jak rychle věci přichází a odchází. Jsem tu čtyři měsíce a už slavím titul. To je sen pro každého trenéra."

Z Indie o vás jdou zprávy, že jste dokázal s Bombaji hrát hezký fotbal a navíc jste hodně sázel na domácí hráče. Sedí to?

"Souhlasí to. Nechci v týmu dělat rozdíly, mít oblíbence, opírat se jen o cizince. Pro mě je to jeden tým a všichni mají stejnou startovní pozici. Snažím se, abych byl k hráčům stoprocentně upřímný a férový. Když vidím, že má někdo na tréninku formu, daří se mu, tak mu dám šanci. Když jsme hráli proti Goa, prohrávali jsme 0:2 a cizinci už byli unavení, musel jsem je vystřídat, tak na hřišti zůstali až na jednoho domácí hráči. A v nastaveném čase jsme vstřelili tři branky a vyhráli 3:2."

To muselo zanechat dojem…

"Ale oni si to zaslouží. Pro mě je důležité, aby všichni věřili, že mohou dostat šanci a pokud budou odvádět dobrou práci, tak ji skutečně dostanou. Měli jsme v sezoně zápasy, kdy hráli třeba jen dva cizinci. Pokud netrénovali dobře, nelíbili se mi, nebo neměli formu, tak nehráli. Rozhodně to není nastavené tak, že cizinec tu musí automatický hrát. Naopak jsem se snažil zapadnout, naučit se jejich řeč, čehož si tu velmi cení."

Společně s Manchesterem City můžete být jedinými kluby City Football Group, které vyhrají mistrovský titul. Co na váš úspěch v organizaci říkali?

"Celou dobu jsme cítili jejich podporu. Sledujeme se. Funguje tu propojení napříč celou organizací, posíláme si vzájemně pozdravy, kde si přejeme hodně štěstí před velkými zápasy. My jsme přáli City před FA Cupem, ostatní zase přáli nám. To samé platilo pro Lommel, který hraje o postup."

A přišlo ocenění vaší práce?

"Hned po zápase mi psal manažer Brian Marwood, který se stará o kluby CFG. Ve čtvrtek jsme měli větší rozhovor přes Zoom, kde jsme probírali, jak se budeme vyvíjet dál, co se dá zlepšit na mně, co jsme udělali dobře. Ale tohle máme na pravidelné bázi každých 14 dní."

Chtějí vás i nadále rozvíjet, něco ve vás vidí?

"Líbí se mi, že se starají a podporují nás. Navíc často vidí naši práci z venku, takže přináší trochu jiný pohled. Každopádně se u nás v Bombaji byli podívat, jak trénujeme, jaké tu máme procesy."

Na čem musíte nejvíc pracovat?

"Jsem stále mladý a začínající trenér, takže se mě nyní snaží držet na zemi, abych uměl pracovat s emocemi a neusnul na vavřínech. Chtějí, abych se dál posouval. Bavíme se o tom, jak upravíme kádr, jak bude vypadat tréninkový kemp, na co si musíme dát pozor. Popsal bych to ale spíš jako rozhovory. Brian se mě ptá, jestli jsem přemýšlel nad různými věcmi a chce znát moje názory."

Jak se změní Bombaj City?

"Máme v plánu ještě více propojit akademii s prvním týmem a ten trochu více stabilizovat do příští sezony. Chceme posílit kádr. A zlepšit se mohou i další věci jako třeba zázemí či servis pro hráče."

Jak vypadaly oslavy?

"Slavili jsme. Taková věc se musí oslavit, ale já třeba moc nepiju a Indové také nepijí alkohol, takže sice pro nás v Kalkatě po utkání bylo něco nachystaného, ale vše bylo s mírou. Spíš se hodně tančilo a zpívalo. Já měl navíc trochu problém se spaním, protože hned ráno jsme letěli do Bombaje, kde nás čekali fanoušci a s nimi jsme šli hned na další oslavu. Pak už jsem se dostal na hotel, kde bydlím, abych se trochu vyspal, protože další den jsme měli naplánované exit meetingy s mými kolegy."

Takže už zase práce?

"Museli jsme se sejít předtím, než to rozpustíme. Abychom si řekli, co má kdo dělat, jaké bude soustředění… Poté jsem odletěl do Bangkoku, abych se podíval, kde budeme mít letní turné a z Thajska jsem letěl rovnou do Melbourne, nějakých deset hodin v letadle…"

Takže stále ještě vstřebáváte únavu?

"Trochu jo. Už se těším na dovolenou. Na konci května letíme do Evropy. Vezmu manželku do Česka za rodinou a poté se chystáme projet Itálii až dolů na Sicílii."

Jak relaxujete během volna?

"Než jsem odešel do Bombaje, tak jsem hrozně rád hrál hokej. Hráli jsme v Melbourne takovou pivní ligu. Kousek od domu máme malý stadion, tak jsem s kamarády chodil hrát. V Indii taková možnost není, takže to bylo těžší, ale já si odpočinu i v přírodě. Poslední měsíce jsem věnoval jen práci. Vše se povedlo a nyní mám zase nějaký čas, abych objel svět. I když ani během dovolené nevypnu. Končíme v Palermu, kde si odskočím na sezení s lidmi z klubu, patří také do City Football Group."

I během dovolené vás neopustí myšlenky na fotbal?

"Stavím se pozdravit. Znám tam pár lidí z vedení, tak když budu ve městě, tak se za nimi zastavím. Pokaždé když někam cestujeme a jsme poblíž, tak se navštěvujeme. Fungujeme jako velká rodina. Snažíme se mezi sebou udržovat styky. Ta práce vás nikdy neopustí. Musíte řešit hráče, přestupy, přípravu. Je to pořád s vámi."

Takže na přesun do Evropy ještě není čas?

"Jak už jsem říkal v předešlém rozhovoru v lednu, tak trénovat v Evropě je můj velký sen, ale samozřejmě je na to čas. Zase bych nechtěl dělat ukvapené kroky. Je to první povedené období mé kariéry. Je potřeba pokračovat v dobré práci i v další sezoně. Musím dokázat, že to nebyla náhoda."

Navíc vám klub nabídl prodloužení smlouvy, takže vás jen tak nepustí…

"Je to tak. Chystám se na příští sezonu, která pro mě bude první kompletní. Nastavil jsem si nějakou laťku a v příští sezoně bude cíl ji zase nějakým způsobem překonat, což mě baví. A když to zopakujeme, tak si myslím, že se mi otevře hodně dveří."