Derby Week: Derby o Bruggy bývalo soubojem Davida s Goliášem, nyní jde o titul a Evropu

Oba kluby z vlámského města na západě Belgie sdílejí už téměř 50 let stejný stadion a oba mají svisle pruhované dresy. Club Bruggy vyznává modro-černou kombinaci, Cercle Bruggy hraje v zeleno-černých trikotech. Club je historicky druhým nejúspěšnějším klubem Belgie a hegemonem posledního desetiletí, Cercle je oproti němu trpaslíkem, který v roce 2015 málem zanikl. Aktuálně však zažívá sezonu století. Derby o Bruggy, které se odehraje v posledním kole skupiny o titul, tak dostává pořádný náboj: Club bojuje o další titul a Cercle má blízko k účasti v Evropě.

Rivalita ze školních turnajů

Podobně jako v jiných evropských městech a regionech hráli při rozvoji fotbalu v Bruggách hlavní roli Angličané. Po bitvě u Waterloo (nedalo Bruselu) se v roce 1815 v Bruggách v Západním Vlámsku usadila početná anglická komunita vysloužilých vojáků, nižší šlechty a město lákalo i mnoho anglických továrníků, kteří v oblasti rozvíjeli plátenictví a další průmyslová odvětví. Kromě rozvoje průmyslu a obchodu se silný anglický vliv ve městě odrazil ve školství a také ve sportu.

Vznikala řada škol inspirovaná anglickým vzdělávacím systémem a pořádaly se fotbalové turnaje, na kterých soupeřili žáci a studenti jednotlivých škol. Kromě anglických škol v Bruggách samozřejmě existovaly i běžné, zřizované veřejnou správou, a také školy církevní. Rivalita mezi školami a hlavně hodnotami, které reprezentovaly, však přerostla únosnou mez. Aby se předešlo přímému konfliktu vzdělávacích institucí, mohli se původně školních zápasů nakonec účastnit jen absolventi jednotlivých škol. A právě z těchto kruhů pocházejí i oba dnešní velké městské kluby.

Tabulka skupiny o titul. Livesport

Club Bruggy byl založen v roce 1891 skupinou milovníků fotbalu, kteří se dali dohromady na popisovaných školních kláních. Přibírali k sobě další členy nehledě na to, do které školy chodili, do které spadají církve a podobně. Oproti tomu Cercle Bruggy má mnohem jasnější historii. Založili jej v roce 1899 bývalí studenti katolické františkánské školy. Týmu se říkalo Bratři. Jednalo se o prestižní spolek, protože dostal záštitu i v nejvyšších kruzích vedení města a provincie.

Zatímco Club vznikl a vyprofiloval se jako liberální klub bez důrazu na jednu ideologii a stal se tak klubem lidovým, Cercle se prezentoval jako homogenní, katolické sdružené s jasně danými pravidly. Club získal na oblibě v nižší a střední vrstvě městské společnosti i mezi lidmi z venkovského zázemí Brugg. Odtud pochází i jedna z přezdívek týmu – Farmáři. Hráčům a příznivcům Cercle se naopak přezdívalo Snobi.

Nerovný boj

V současné době už vztah mezi oběma kluby nestojí na rozdílné církevní příslušnosti nebo společenském postavení. Díky sportovním výsledkům má v rámci derby z historického hlediska navrch Club, který je jednoznačně úspěšnějším klubem než Cercle. Modro-černí (ve vlámštině Blauw-Zwart ) získali 18 mistrovských titulů. Mezi jejich nejlepší období patří 70. léta 20. století a pak právě současná epocha, kdy se za posledních šest ročníků radovali z titulu čtyřikrát.

Jako první z obou konkurentů se však mistry stali hráči Cercle, už v roce 1911. Poté Zeleno-černí (Groen en Zwart) v lize triumfovali ještě v letech 1927 a 1930. Po válce však přišel útlum, klub působil velmi často ve druhé, někdy i ve třetí lize. Největší krize však Cercle zasáhla až v novém tisíciletí.

Ruská pomocná ruka z Monaka

V roce 2015 se Cercle ocitl ve vážných finančních potížích. Tým spadl do druhé ligy. Z nouze mu pomohl až nový majitel. Tím se v roce 2017 stal ruský oligarcha Dmitrij Rybolovlev, který v rámci sportovního světa vlastní také AS Monako. Z Cercle Bruggy se tak stala farma francouzského velkoklubu. Cercle hned v roce 2018 postoupil zpět do nejvyšší belgické soutěže. Od té doby však příliš dobrých výsledků nedosahoval

Program posledního kola belgické nejvyšší soutěže. Livesport

V posledních letech většinou bojoval o záchranu a fanoušci začali být skeptičtí, jestli spojení s AS Monako a ruským majitelem dává smysl. V aktuálním ročníku ovšem začíná tento projekt nést Zeleno-černým ovoce. Na dosah mají skvělé 4. místo a účast v pohárové Evropě. Zajímavý je Cercle Bruggy i čistě po herní stránce. V kádru má celou řadu mladých talentovaných hráčů. Průměrný věk základní sestavy se pohybuje okolo 23 let. Cercle Bruggy mají nejmladší kádr celé ligy.

Vítěz zapíchne vlajku

Vítězové Bružského městského derby (Brugse stadsderby) po zápase tradičně zapichují vlajku svého klubu doprostřed hřiště. To, kdo bude moct zabodnout svůj prapor do středového kruhu po nadcházejícím derby, bude velmi pravděpodobně souviset s velkými oslavami. Pokud to bude vlajka modro-černá, bude Club Bruggy kromě výhry v derby jistojistě slavit i titul. Pokud se bude zapichovat vlajka zeleno-černá, Cercle Bruggy se možná bude radovat z nejlepšího umístění za bezmála sto let a postupu do pohárové Evropy.

Naposledy zapichoval vítěz derby vlajku v září 2022, od té doby skončily všechny čtyři vzájemné zápasy remízou. Profimedia

Fotbalisté Clubu Bruggy potřebují z derby k jistotě titulu bod. Pokud by měli stejně bodů jako Anderlecht a Royale Union Saint Gilloise, pohár pro vítěze ligy by skončil v rukou týmu RUSG, který vyhrál základní část soutěže (a navrch před Clubem Bruggy má v tomto ohledu i Anderlecht, který skončil v ligové části ročníku druhý. Cercle Bruggy se musí spoléhat na zaváhaní Genku. V hlavní části ligy však byl úspěšnější, takže by v případě prohry Genku hráčům Cercle na čtvrté místo stačilo v souboji s městským rivalem uhrát remízu.

Jak dopadne derby mezi bružskými týmy Club a Cercle, a co výsledek zápasu bude znamenat v konečném zúčtování belgické ligy, sledujte na Livesportu. Zápas začíná v neděli 26. května v 18:30, stejně jako všechny ostatní zápasy posledního kola nadstavbové skupiny o titul.

Další derby týdne

Sobota 25. května

Skotsko – Scottish Cup (pohár)

Celtic – Rangers

Old Firm derby (Derby "starých známých")

Rangers vznikli v roce 1872. Druhý z velkých glasgowských klubů – Celtic – byl založen "až" v roce 1887. První vzájemný zápas, první Glasgowské derby, proběhl v roce 1888. Postupem času se z obou celků stali obrovští rivalové a jejich derby se začalo přezdívat jako Old Firm derby, což by se dalo přeložit jako Derby "starých známých". Rangers a Celtic jsou hegemony skotského fotbalu. V letošním ročníku měl navrch Celtic a získal tak již svůj 56. titul. Rangers se stali mistry ligy 53×. Oba kluby získaly jednoznačně nejvíce titulů i v rámci Skotského poháru (Celtic 41, Rangers 34). O další pohár do sbírky se odvěcí rivalové utkají v pohárovém finále v sobotu.

Izrael – Ligat ha'Al

Maccabi Haifa – Hapoel Haifa

Haifa derby (Haifské derby)

Podobně jako v jiných izraelských městech je střet mezi fotbalovými kluby s názvy Hapoel a Maccabi velkou rivalitou. O derby Hapoel vs. Maccabi jsme psali na příkladu Tel Avivu. I v Haifě oba kluby reprezentují rozdílné sociální třídy a hodnoty. Oba kluby sdílí stadion pro více než 30 000 diváků. Derby o Haifu proběhne v rámci posledního kola nadstavbové skupiny o titul. Maccabi Haifa už má jistou 2. příčku, Hapoel skončí na čtvrtém místě.

Anglie – FA Cup (pohár)

Manchester City – Manchester United

Manchester derby (Manchesterské derby)

Finále slavného FA Cupu, nejstarší klubové soutěže světa, bude mít opět po roce podobu Manchesterského derby mezi City a United. Před rokem vyhráli Cityzens (2:1) a favoritem jsou i nyní. Nad United zvítězili i v obou ligových derby v sezoně (0:3 a 3:1) a stali se mistry Premier League.

Neděle 26. května

Portugalsko – Taca de Portugal (pohár)

FC Porto – Sporting

Dragoes vs. Leos (Draci vs. Lvi)

I finále Portugalského poháru svede do souboje dva velké rivaly. FC Porto a Sporting jsou po Benfice (38 titulů) historicky nejlepšími kluby v Portugalsku. FC Porto získalo 30 titulů, Sporting letos svou sbírku zaokrouhlil na 20. Rivalitu mezi nimi umocňuje konkurence mezi hlavním městem Lisabonem a druhým největším Portem. Vzájemný zápas se nazývá podle zvířat, které jsou hlavními symboly klubů.