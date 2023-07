Ancelotti a Brazílie? Nechci o tom mluvit, jsem trenérem Realu, uvedl zkušený Ital

Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti se ve čtvrtek snažil utlumit diskuse o svém možném budoucím přestupu do brazilské reprezentace.

Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti ve čtvrtek utlumil diskuse o svém možném přesunu k brazilské reprezentaci. "Nechci mluvit o Brazílii. Jsem trenérem Realu Madrid a zůstávám tady," řekl Ital rezolutně novinřům v Los Angeles, kde Real Madrid v neděli sehraje první ze čtyř přátelských zápasů v USA.

Jsou to dva týdny od prohlášení prezidenta brazilské konfederace Ednalda Rodriguese, jenž naznačil, že by se Ancelotti mohl stát prvním cizincem po téměř 60 letech, který bude trénovat Selecao. Kdyby brazilský národní tým opravdu převzal, dostal by se ke kormidlu v době konání Copa America ve Spojených státech.

Trenér Realu Madrid Carlo Ancelotti AFP

Ancelotti však uvedl, že angažmá u brazilské reprezentace je pro něj uzavřené téma. "O této záležitosti opravdu nechci mluvit. Smlouvu s Realem mám až do 30 června 2024."

O mnoho výřečnější nebyl ani při odpovědi na otázku týkající se přestupu Kyliana Mbappého z Paris Saint-Germain. "Mbappe není hráčem Realu. Mluvit o hráčích, kteří tu nejsou, mi nepřipadá správné," poznamenal Ancelotti.

Real Madrid dlouhodobě obdivuje Mbappého AFP

Mbappé by v kádru královského celku mohl nahradit Karima Benzemu, který vyslyšel vábení z Arabského poloostrova. Ancelotti ale přiznal, že mezeru vzniklou po odchodu vítěze Zlatého míče za rok 2022 dokáže zacelit i s hráči současného kádru. Přiznal, že by chtěl experimentovat se systémem tak, aby využil útočný potenciál svého týmu.

Náhrada za Benzemu zatím nepřišla, Ancelotti ale prohlásil, že je spokojen s tím, jak se tým Realu Madrid pro příští sezonu poskládal. "Pro mě se mužstvo zlepšilo. V Karimovi jsme ztratili hráče, který pro nás byl dlouhodobě extrémně důležitý a stal se klubovou legendou. Máme ale velmi mladý tým, o kterém jsme přesvědčeni, že dokáže herně konkurovat komukoliv na světě."