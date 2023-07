Kam s Gülerem? Příchod mladého tureckého záložníka dává Realu nové možnosti

Nedávný příchod tureckého záložníka Ardy Gülera (18) a odchod Karima Benzemy (35) do Saúdské Arábie mění v Realu rozložení sil. Trenér Carlo Ancelotti (64) proto musí zvážit, s jakým rozestavením vstoupí do nového ročníku. Zachová osvědčený systém 4–3–3, nebo sáhne ke změně?

Letní přestupové okno je pro Real téměř uzavřenou věcí. Přestože nebylo definitivně rozhodnuto o budoucnosti Kyliana Mbappého, má za sebou vedení královského celku úspěšné období, během něhož přišli Jude Bellingham, Fran García, Brahím Díaz, Joselu a v neposlední řadě Arda Güler.

Právě turecký záložník je hráčem, který by Real mohl táhnout v příštích letech. Jeho šikovné nohy a skvělé výkony v dresu Fenerbahce z něj v pouhých osmnácti letech udělaly jednoho z nejžádanějších hráčů v Evropě.

Toužily po něm kluby jako Barcelona, PSG nebo Arsenal, mladý ofenzivní univerzál se však rozhodl podepsat smlouvu s Realem Madrid. Hned ve svém úvodním rozhovoru uvedl, že nehodlá odejít na hostování, jako se to stalo jiným nadějným mladým hráčům, kteří přišli na Santiago Bernabeu. Jakým způsobem ho ale dokáže trenér Ancelotti zařadit do sestavy?

Zachovat rozestavení 4–3–3

Co funguje, na to se nesahá. Osvědčený systém 4–3–3, který Realu Madrid přinesl čtyři tituly v Lize mistrů, bude pravděpodobně i nadále preferovaným rozestavením italského trenéra. Rychlé výměny míče, vytváření gólových akcí po křídlech a velký akční rádius útočníka, to jsou faktory, které trenérům soupeře ztěžují přípravu na hru Realu.

Otázkou zůstává, jakým způsobem se celek z Madridu vyrovná se ztrátou Benzemy, který dokázal góly nejenom dávat ale i připravovat. Pokud by ofenzivní univerzál Güler zaujal jeho místo, musel by zapracovat na své kvalitě v zakončení, v níž za Benzemou zaostává.

Jak by mohla vypadat základní jedenáctka Realu: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba - Tchouaméni (Camavinga), Kroos, Bellingham (Modrič) - Vinicius, Güler (Valverde), Rodrygo.

Güler už jako člen Realu Madrid. AFP

Rozestavení 4–2–2

Po debaklu s Manchesterem City v semifinále uplynulého ročníku Ligy mistrů se diskutovalo nad defenzivní kvalitou Realu. Výprask na Etihadu ukázal, kde hra madridského celku nejvíce trpí. Při přechodu z obrany na ofenzivní polovinu hřiště Real nechával otevřené nebezpečné prostory, kterých Citizens po zisku míče dokázali skvěle využít. Rozestavení 4–2–2 je možností, jak tyto problémy v obraně a přechodové fázi zlepšit. Záložníci se v tomto systému více podílejí na bránění, a navíc mohou v protiútocích využívat hlavních předností rychlonohých ofenzivních hráčů.

Jak by mohla vypadat základní jedenáctka Realu: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Militao, Alaba - Tchouaméni, Kroos (Valverde), Bellingham, Modrič (Güler) - Vinicius, Rodrygo.

Rozestavení 5–3–2

Real Madrid není týmem, který by uplatňoval moderní rozestavení. Formaci se třemi stopery v posledních letech využil pouze v několika zápasech pod Julenem Lopeteguiem a Zinedinem Zidanem. Vždy se ale jednalo spíše o výjimky než o dlouhodobý taktický záměr. S hráči, které má nyní trenér Ancelotti v týmu, by však systém s pěti obránci a třemi záložníky mohl nabídnout zajímavé možnosti.

Rozestavení nabízí široké spektrum variant při postupném založení útoku a v ofenzivní fázi nabízí více prostoru na stranách hřiště, což by pro hráče typu Vinicia Juniora nebo Rodryga bylo vítaným oživením.

Jak by mohla vypadat základní jedenáctka Realu: Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Fran García - Camavinga, Bellingham (Kroos), Modrič, Güler (Valverde) - Rodrygo, Vinicius.