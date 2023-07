PSG odepsalo Mbappému. Ultimátum do konce měsíce, pak se musí rozhodnout

Nejistota kolem místa dalšího působení francouzské fotbalové hvězdy Kyliana Mbappého (24) by už neměla trvat déle než tři týdny. Vedení jeho současného zaměstnavatele Paris St. Germain totiž podle deníku L’Équipe zaslalo začátkem týdne útočníkovi dopis, v němž mu stanovilo ultimátum na rozhodnutí do konce července.

Cíl klubu zůstává stejný: PSG chce se svým drahokamem prodloužit smlouvu, která vyprší v roce 2024. Mbappé totiž hodlá příští rok odejít zadarmo. Francouzská média otiskla úryvky ze zmíněného dopisu, v němž vedení naznačuje, že hráč žádá pro další setrvání víc a víc. "Podmínky byly zcela mimo naši kontrolu, ale navzdory nim jsme se snažili vyhovět vašim požadavkům, na rozdíl od toho, co bychom udělali pro jakéhokoli jiného hráče, aniž by to bylo pro klub fatální," napsalo hráčovi.

Je připraveno (a v případě neprodloužení smlouvy i nakloněno) Mbappého nyní v létě prodat. Real Madrid má údajně nachystaných potřebných 200 milionů eur (zhruba 4,9 miliardy korun). A PSG by rádo přivedlo jako náhradu z Barcelony Ousmane Dembélého (ten však chce v Katalánsku setrvat).

V kuloárech se má za hotovou věc, že Francouz v PSG kontrakt neprodlouží. "A pro nás je nemyslitelné, abychom ztratili nejlepšího hráče světa zadarmo. I on slíbil, že nic takového neudělá," uvedl prezident klubu Nasser Al-Khelaifi.

Hráč ovšem tvrdí, že se nikdy k ničemu takovému nezavázal. A jeho matka Fayza Lamariová dokonce Al-Khelaifiho označila během krátké návštěvy Kamerunu, vlasti svého manžela, za "velkého lháře". Mbappé je v Kamerunu s ní, přiletěl soukromým letadlem z dovolené v Miami. A 17. července se má hlásit v Paříži na začátku přípravy. Tehdy se s ním plánuje setkat i klubový prezident, aby si s mistrem světa z roku 2018 ujasnili své priority.

Celá věc nejvíc škodí samotnému klubu. "Vedení je otrávené tím, jaký to na organizaci vrhá stín. A obává se toho, že to odradí potenciální investory a partnery," napsal list Le Parisien.