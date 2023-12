Atlético se posunulo na třetí místo, v dohrávce porazilo Sevillu díky trefě Llorenteho

Dohrávka čtvrtého kola španělské La Ligy dopadla lépe pro domácí Atlético Madrid, které si poradilo se Sevillou 1:0. Jedinou branku vsítil hned po změně stran střídající Marcos Llorente (28), když po šťastném odrazu míče od skluzujícího Sergia Ramose (37) obdržel krásný vánoční dárek v podobě luxusní střelecké pozice. Ofenzivu klubu z Andalusie naopak zápas v optimální formě nezastihl, Jan Oblak (30) byl totiž přinucen k pouhým dvěma snadným zákrokům, přestože hosté hráli více než dvacetiminutovou přesilovku.

Nadmíru atraktivní dohrávka čtvrtého kola začala na Estadio Metropolitano famózním zákrokem Marka Dmitroviče, jehož pohotový skok pod nohy Álvara Moraty zastavil prakticky jasný gól. Poté se nicméně tempo utkání výrazně snížilo. K vidění byla mírná převaha domácího týmu, která však nebyla podložená dalšími příležitostmi.

Změnit se to po půlhodině hry pokusila opět hvězda ze zkušenostmi z Juventusu či Realu Madrid, její potažení míče po levé straně ovšem skončilo pouze ranou z příliš velkého úhlu a poměrně snadným zákrokem srbského gólmana.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Změna stran přinesla i změnu v ostrosti ofenzivních nožů Los Colchoneros. Llorente využil chyby velezkušeného Ramose, který ve snaze zastavit vápnem putující centr poslal míč do ideálního střeleckého prostoru. Po necelé minutě, kterou španělský forvard stihl na hrací ploše strávit, poslal Atlético do vedení pohotovou trefou k pravé tyči. Krátce po hodině hry mohl domácí uklidnit hrdina dosavadního průběhu Llorente, centr do vápna ovšem proměnil pouze v razítko na pravou tyč.

Obavy Los Indios o výsledek výrazně stouply v 70. minutě, kdy po nevybíravém podražení zpřísnil sudí na základě konzultace s videorozhodčím původní verdikt v podobě žluté karty a vyloučil pouhé čtyři minuty odehravšího tureckého beka Caglara Söyüncüa. Ani početní výhoda však trápícímu se týmu z Andalusie k vyrovnání nepomohla.

Tabulka La Ligy