Williamsovi zpříjemnil jubileum jeho bratr. Celta opustila zónu sestupu, Barcelona ztratila

Bilbao v 17. kole La Ligy zvítězilo nad Atlétikem 2:0. Domácí v první půli dvakrát nastřelili tyč a nedali penaltu, mrzet je to však nemuselo. Po změně stran totiž rozhodl Gorka Guruzeta. Po hodině hry jej fantastickým obstřelem doplnil ještě Nico Williams, jenž tak potěšil svého bratra Iňakiho, který nastoupil do 400. zápasu v dresu Basků. Teprve druhou výhru v sezoně zapsala Celta Vigo, která si poradila s nováčkem z Granady 1:0 a minimálně do neděle opustila sestupové pásmo. Tápající Sevilla padla 0:3 s Getafe a nadále se zmítá v těžké výkonnostní i výsledkové krizi, Barcelona jen remizovala ve Valencii 1:1.

Domácí mohli jít rychle do vedení. Guruzeta namířil míč ideálně k tyči, nicméně skvělým reflexem se předvedl brankář Jan Oblak. Svižný vstup Bilbaa do zápasu mohl zužitkovat Iňaki Williams, jeho tvrdá přízemní střela ale skončila pouze na tyči. Další pokus Basků měl Oihan Sancet, jenž si naběhl na centr ze strany, placírkou ovšem trefil pouze místo, na kterém stál připravený slovinský gólman. Domácí svého soupeře nadále ohrožovali ofenzivními výpady.

Při jednom takovém pelášil na bránu Nico Williams, nicméně jeho technický obstřel opět lapil fantastický Oblak. Rojiblancos se nedočkali ani ve 36. minutě, kdy po faulu Caglara Söyünca kopal Sancet penaltu. Nabízenou možností však pohrdl, branku přestřelil. Poločas plný šancí zakončil ještě pokus Nica Williamse, jenž technickou ranou orazítkoval tyč. Los Leones se dočkali až po změně stran. Ander Herrera zatočil centr až na zadní tyč, kde zůstal osamocený Guruzeta, jenž poslal domácí do vedení.

V 64. minutě vyzkoušel ránu levačkou také Nico Williams, který balon vměstnal fantasticky do horního rohu. Jeho bratr Iňaki se v jubilejním zápase málem rovněž dočkal gólu, když vypálil pohotově k tyči, dalším magickým zákrokem se však připomněl Oblak. V 80. minutě mohl ještě klání zdramatizovat Samuel Lino, levačkou ovšem trefil pouze tyč. Poté ještě Marcos Llorente tvrdě pálil po zemi, gólman Unai Simón ale vymrštěnou nohou zabránil inkasování branky. Hosté už ani ze zavěrečné aktivity neskórovali.

Jediný a rozhodující zásah obstaral již v první půli pohlednou patičkou Jörgen Strand Larsen, jenž posunul svůj celek v neúplné tabulce na 17. místo. Domácí tak po 12 kolech konečně podruhé triumfovali a jako bonus udrželi i čisté konto, a to i přes vyloučení kapitána Iaga Aspase v závěru. Naopak Granada se propadla do ještě hlubší propasti, když v lize nevyhrála ani 14. zápas v řadě a potvrdila, že na Los Celestes neumí. V součtu s dnešním střetnutím je v posledních 16 duelech porazila pouze jedinkrát.

Domácí, které sužují četná zranění, opařil ve třetí minutě arbitr zápasu Juan Pulido, který ukázal na značku pokutového kopu po ruce obránce Sevilly. Španělský šutér Borja Mayoral se nemýlil a proměněnou penaltou se osamostatnil v tabulce střelců na druhém místě s 10 góly. Zvýšit vedení Azulones mohl Juanmi Latasa, jeho střela však proletěla kolem levé tyče brány Marka Dmitroviče. Záhy však obráncům Sevilly pláchl Jaime Mata a dal na 2:0.

Ve druhém poločase jako první zahrozil Latasa, jeho hlavička však mířila daleko od levé tyče Dmitrovičovy branky. Tentýž hráč spálil obrovskou příležitost v 68. minutě, když mu Mayoral naservíroval míč před prázdnou bránu, jenže útočník Getafe trestuhodně přestřelil. Domácí ale i tak nakonec třetí gól přidali, na začátku poslední desetiminutovky zahrál Juanlu Sánchez nedovoleně ve vápně a Mason Greenwood penaltu bezpečně proměnil.

První, kdo na sebe v utkání upozornil, byl ale prozatím bezgólový Roman Jaremčuk, jenž se už ve druhé minutě otočil na penaltovém puntíku a proti jeho přízemní střele musel vytáhnout prvotřídní zákrok zastupující gólman Iňaki Peňa. Krátce nato se Ukrajinec hnal znovu za balonem v pokutovém území, tentokrát ho ale odstavil obránce. Přesně mířená střela z kopaček Blaugranas přišla v 19. minutě, kdy zdálky vypálil Robert Lewandowski, s jeho pokusem si ale poradil brankář Giorgi Mamardašvili.

Stejný vyzyvatel vyzkoušel gólmanovy reflexy i ve 28. minutě při střele z voleje z hranice malého vápna, Mamardašvili však opět obstál. Po změně stran už držela otěže utkání pevně Barcelona a brzy se dočkala i přesné trefy. V 55. minutě našel Frenkie de Jong v rohu vápna Raphinhu, ten jednoduše skrze malé vápno přihrál Joau Félixovi, který mířil do prázdné branky. O chvíli později mohl Portugalec vedení zvýšit, když mu na hranici brankoviště nabil Lewandowski, jeho ránu ale tentokrát zblokoval obránce.

Pak ale přišla nádherná pumelice Huga Guillamóna, jenž z osy hřiště vymetl pravý horní roh brány. Téměř ihned mohl Barceloně vrátit vedení střídající Ferrán Torres, z bezprostřední blízkosti ale mířil přímo do brankáře. V 81. minutě běžel sám vstříc gólmanovi Raphinha, Mamardašvili ale dostatečně zúžil střelecký úhel a ránu vyrazil. Raphinha mohl dorážet, tentokrát však brankáře zastoupil Yarek Gasiorowski, který se tak po minutě na hřišti významně podepsal pod zisk bodu Netopýrů.