Betis se z porážky na Letné nevzpamatoval a znovu ztratil. Šlágr opanovala Barcelona

Almería v 15. kole La Ligy remizovala doma bez branek s Betisem. Ten se očividně stále nedostal do pohody po prohře na Spartě v Evropské lize, a tak byli aktivnější domácí. Klubu ze Sevilly nepomohlo ani brzké vyloučení Héctora Bellerína, nejnebezpečnější byl ale nakonec pro branku El Glorioso Abner, jenž si málem vstřelil vlastní gól. Ani dlouhá přesilovka však poslednímu týmu tabulky nestačila na první ligové vítězství v sezoně. Gól nepadl ani v utkání Mallorky s Alavésem a remízou skončil rovněž duel Villarrealu a Sevilly, která čeká na výhru už přes dva měsíce. Šlágr Barcelony s Atlétikem rozhodla jediná branka Joãa Félixe.

V úvodních minutách Betis roli favorita nepotvrzoval. S míčem sice operoval o něco častěji než domácí outsider, komplexní obrana Almeríe však žádné nebezpečí nepřipouštěla. Nakonec si první přesně mířený střelecký pokus připsali po čtvrthodině hry právě Rojiblancos, střela Lucase Robertoneho téměř z půlící čáry ale gólmana nezaskočila. Úvodní gólovku tak zaznamenal až ve 26. minutě Assane Diao, který zakončoval na bližší tyči, mířil ovšem těsně vedle.

Vyrovnané utkání pak hostům velmi zkomplikoval Bellerín, který za nebezpečné přišlápnutí lýtka Adriána Embarby viděl červenou kartu. První šanci využít početní výhodu měl až ve 42. minutě Sergio Arribas, který sice oběhl gólmana, nicméně z úhlu nastřelil pouze boční síť. Krátce nato pálil těsně před brankářem Léo Baptistao, ale Rui Silva se roztáhl a jeho ránu zneškodnil. Po změně stran bylo utkání zcela v režii Almeríe.

První pokus Embarby ještě gólmanovi příliš starostí nenadělal, nebezpečnější ale byl pro vlastní branku Abner, který při snaze o odklizení míče nastřelil břevno. Poté otestoval reflexy Silvy útočník Arribas, i proti jeho střele zpoza vápna ale hostující gólman zasáhl. Horní tyč znovu zvonila v 62. minutě, kdy po rohu hlavičkoval Gonzalo Melero. S přibývajícími minutami se do pár protiútoků odhodlali i hosté, ani ti však nedokázali pohnout s ukazatelem skóre a oba týmy se rozešly bezgólovou remízou.

Mallorca ani v 15. kole neokusila chuť vítězství na vlastním stadionu. Hosté přicestovali k utkání velmi dobře takticky připravení a zejména v prvním poločase soupeři prakticky nic nedovolili. Zásluhu na tom měl také trenér Luis García, který před dvěma lety dovedl právě ostrovní celek k postupu do nejvyšší soutěže. Domácí naopak za pro fotbal příznivého počasí potvrdili trend z poslední doby, když už v jejich sedmém ligovém zápase v řadě byly pokaždé k vidění maximálně dvě branky.

Hosté přijeli na stadion klubu z Andalusie s defenzivní taktikou, která dlouho nesla ovoce, protože se domácím nedařilo prosadit ani přes výraznou statistickou převahu. Vysvobodit je tak musel až střídající Kike Salas, jenž zaznamenal oba své góly v ročníku krátce po příchodu na trávník. Žlutá ponorka však záhy vytáhla trumf v podobě Josého Luise Moralese, který v posledních čtyřech soutěžních kláních zaznamenal sedm branek a čtvrt hodiny před koncem sobotního utkání rozhodl o dělbě bodů.

V první možnosti zápasu se zjevil Robert Lewandowski, který po tvrdé zpětné přihrávce od Julese Koundého pálil z voleje o kousek vedle. Ve 28. minutě už se domácí radovali. Félix si ideálně posunul míč za defenzivu, kde jej stihl parádně obloučkem dopravit do sítě ještě před vyběhnutým brankářem Janem Oblakem. Před změnou stran se mohl opět prosadit portugalský útočník, ale jeho přízemní pokus z blízkosti brány skvěle vychytal Oblak.

Po přestávce si navedl balon na střed hřiště Raphinha, jeho přízemní pokus ovšem mířil do tyče. V 61. minutě měl na kopačce vyrovnání Álvaro Morata, nicméně v poslední chvíli si míč nešťastně ukopl do zámezí. V 80. minutě zachránil Barcu brankář Iňaki Peňa zákrokem utkání. Memphis Depay totiž namířil přímý kop výborně do horního rohu brány, španělský gólman jej ovšem parádním zákrokem vyrazil na břevno. O chvíli později Lewandowski po kličce obránci vypálil, ale netrefil prostor mezi tyčemi. Hosté v závěru tlačili, ale vyrovnat nedokázali.