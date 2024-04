Girona udělala proti potápějícím se Pirátům z Cádizu další krok vstříc Lize mistrů

Girona přejela ve 32. kole La Ligy outsidera z Cádizu 4:1 a natáhla sérii domácí neporazitelnosti na 13 zápasů. Katalánci rozhodli o úspěchu již v prvním poločase, v němž se trefili Eric García a Iván Martín. V 71. minutě si pak 18. brankou v ročníku upevnil pozici nejlepšího střelce soutěže Arťom Dovbyk. Zatímco Gironistes tedy drží pohodlný náskok na třetím místě tabulky, hostujícím Pirátům se i vinou vítězství jejich konkurentů vzdálila záchrana na rozdíl šesti bodů.

Podle očekávání se Girona do svého soupeře obula hned od úvodního hvizdu a už v deváté minutě mohla slavit. Centr Sávia si našel na hranici malého vápna host z Barcelony García a hlavou poslal domácí tým do vedení. O zvýšení náskoku se poté pokoušel ukrajinský kanonýr Dovbyk, ale míč dostal do sítě z jasného ofsajdu. Co se nepovedlo jemu, dokázal ve 22. minutě Martín, který stál na konci pohledné kombinace hráčů Girony. Před odchodem do šatny ještě Sávio rozezvučel břevno.

Bíločervení po pauze zvolnili tempo a nechali hrát i svého soupeře. Ten však předvedl pouze střelu z kopačky Lucase Pirese doprostřed brány. O tom, že si Žlutá ponorka ani proti Gironě nepřipíše první venkovní výhru v sezoně, definitivně rozhodl Dovbyk po druhé asistenci Miguela Gutiérreze. Na konci zápasu se s góly roztrhl pytel. Skóre korigoval v 81. minutě po rohovém kopu Gonzalo Escalante, na což okamžitě reagoval střídající Portu.

Nejlepší střelci La Ligy. Opta by Stats Perform / AFP

Tabulka La Ligy