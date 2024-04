Ancelotti a Guardiola se po šlágru Ligy mistrů shodli: Skvělý zápas a spravedlivá remíza

Trenér fotbalistů Realu Madrid Carlo Ancelotti (64) i jeho protějšek na lavičce Manchesteru City Pep Guardiola (53) se po úterním šlágru Ligy mistrů shodli, že výsledek 3:3 je spravedlivý. Úvodní čtvrtfinále na stadionu San Bernabéu nabídlo gólovou přestřelku, ze které podle Ancelottiho mohly vyjít vítězně oba celky. Guardiola ocenil svůj tým především za tři vstřelené branky na soupeřově hřišti.

Citizens se ujali vedení už po 108 sekundách hry, kdy Bernardo Silva překvapil brankáře Andrije Lunina střelou z přímého kopu z velké dálky. Do 14. minuty zařídili bleskový obrat vlastní gól Rúbena Diase a Rodrygo. V play off Ligy mistrů padly tři branky rychleji pouze ve čtvrtfinále v roce 2019 mezi Manchesterem City a Tottenhamem, kdy byl v 11. minutě stav 2:2. Obhájci titulu znovu otočili skóre zásluhou výstavních tref Phila Fodena a Joška Gvardiola, na konečných 3:3 uzavřel v závěru neméně vydařeným volejem Federico Valverde.

"Utkaly se dva výjimečné týmy, byl to velmi dobrý zápas z obou stran," řekl Ancelotti na tiskové konferenci. "Za stavu 2:1 jsme měli další šance a mohli jsme rozhodnout, na druhou stranu ale musíme uznat, že jsme nakonec mohli i prohrát. Remíza je spravedlivá," zhodnotil Ital po odkoučovaném 200. utkání v milionářské soutěži.

Podrobné statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Bylo to atraktivní utkání dvou týmů, které se stále hnaly do útoku. Chvíli jsme vedli my, chvíli zase soupeř. Tohle je fotbal," řekl Guardiola, který i jako dlouholetý hráč a trenér konkurenční Barcelony ocenil atmosféru v aréně Realu. "Bernabéu je výjimečný stadion. I když tady vedete, nikdy nemůžete podlehnout dojmu, že máte vyhráno," podotkl třiapadesátiletý Španěl.

Duel největších favoritů na zisk trofeje nabídl po většinu zápasu typický obrázek obou týmů. Manchester City více držel míč a Real hrozil především z brejků. "Přechod do útoku mají nesmírně nebezpečný. Proti Realu je nemožné mít všechno plně pod kontrolou. Ale dali jsme tři góly na Bernabéu, to se nestává příliš často," těšilo Guardiolu. "Hráli jsme skvěle, zejména do té doby, dokud nám stačily síly a dokázali jsme soupeře vysoko presovat. V tom musíme pokračovat i v odvetě," uvedl Ancelotti.

Mužstva se střetla v play off i v minulých dvou letech, vítěz na konci ročníku pokaždé soutěž ovládl. Loni v semifinále uspěli angličtí šampioni po výsledcích 1:1 venku a 4:0 doma. V roce 2022 ve stejné fázi postoupil Bílý balet po velkém obratu v domácí odvetě.

"Ze zjevných důvodů jsem rád, že hrajeme odvetu zase doma. Výsledek 3:3 bereme, je to naprosto otevřené," řekl Guardiola. "Končit dvojzápas venku je malá nevýhoda. Ale věříme si, že i v Manchesteru dokážeme zopakovat podobný výkon, jaký jsme předvedli dnes," uvedl Ancelotti.

Odveta je na programu 17. dubna. Vítěz se v semifinále utká s lepším z dvojice Arsenal – Bayern Mnichov (první zápas 2:2).