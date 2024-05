Dortmund bude v odvetě semifinále Ligy mistrů hájit jednobrankový náskok proti PSG

Dokáže PSG v čele s Mbappém postoupit do finále?

Fotbalisté Dortmundu budou v úterní odvetě semifinále Ligy mistrů hájit na hřišti Paris St. Germain náskok 1:0 z úvodního duelu. Borussia by v případě úspěchu prošla do finále po 11 letech, Pařížané si zahráli o nejprestižnější klubovou trofej pouze před čtyřmi roky. Zápas v Parku princů má výkop ve 21:00 a odřídí ho italští rozhodčí v čele s hlavním Danielem Orsatem.

Úvodní utkání dvou soupeřů ze skupiny před týdnem rozhodl jediným gólem v 36. minutě útočník Niclas Füllkrug. Francouzští šampioni po změně stran dvakrát trefili tyč, přesto Dortmundu ve třetím vzájemném duelu v sezoně poprvé podlehli.

"Výsledek vypovídá o tom, jak vyrovnaný to byl zápas. Doma rozhodně musíme být efektivnější v zakončení," podotkl trenér PSG Luis Enrique, jehož svěřenci vyřadili v osmifinále San Sebastian a ve čtvrtfinále další španělský celek Barcelonu. V obou dvojzápasech ale hráli odvetu venku. "Pro nás i pro Dortmund je to nová situace, oni měli odvetu proti PSV Eindhoven i Atlétiku Madrid pokaždé doma. Fanoušci mohou tentokrát výrazně pomoct nám," přidal španělský kouč.

Statistiky úvodního zápasu. Opta by Stats Perform

Již jistý francouzský mistr PSG si odložil víkendový ligový duel s Nice a soustředí se pouze na semifinále soutěže, kterou zatím nikdy nevyhrál. Spoléhat bude i na domácí bilanci proti Dortmundu, na svém hřišti s ním ještě neinkasoval a v posledních dvou zápasech ho porazil 2:0. V sezoně 2019/20 ho vyřadil v osmifinále navzdory úvodní porážce 1:2 venku.

"Budou rozhodovat detaily. Celý týden jsme se připravovali na průnikové přihrávky soupeře za obranu, ale stejně jsme si pak jednu nepohlídali. To se nesmí opakovat," řekl stoper a kapitán Marquinhos.

Dortmundu to venku nejde

Borussia vyhrála z posledních 11 venkovních utkání v LM jediné, v Parku princů jí ale bude stačit k postupu i remíza. "Máme náskok, je to velká příležitost. Stačí nám neprohrát, ale zároveň chceme vždycky zvítězit. Postup do Wembley si musíte zasloužit," uvedl trenér Dortmundu Edin Terzic s odkazem na dějiště finálového utkání.

Jeho tým je v německé lize až pátý, v sobotu ale deklasoval doma 5:1 Augsburg navzdory tomu, že Terzic šetřil opory. "Když máte v rychlém sledu dva důležité zápasy, musíte dbát o fyzickou i psychickou kondici. I ostatní hráči mohli ukázat, jak jsou pro nás důležití," podotkl německý kouč.

Aktuální forma PSG. Livesport

Dortmund byl ve finále LM dosud dvakrát. V sezoně 1996/97 soutěž ovládl, o 16 let později ve Wembley podlehl Bayernu Mnichov. Právě s bavorským gigantem by se mohl na stejném místě utkat znovu, pokud i on zvládne po úvodní remíze 2:2 přejít přes Real Madrid. Terzic vidí symboliku i ve vztahu k dlouholeté ofenzivní opoře Marcu Reusovi, jenž minulý týden oznámil, že po 12 letech v klubu skončí.

"Ve své první sezoně v Dortmundu si zahrál finále Ligy mistrů ve Wembley, byl by to krásný návrat. Kruh by se uzavřel. Je hrající legendou, i kvůli němu musíme zkusit postoupit," dodal Terzic.