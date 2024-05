Jsme 90 minut od Wembley, ale zůstáváme pokorní, prohlásil autor vítězné trefy Füllkrug

Útočník Niclas Füllkrug (31) ujistil, že fotbalisté Dortmundu zůstávají pokorní, i když v prvním zápase semifinále Ligy mistrů doma porazili Paris St. Germain 1:0. Právě německý reprezentant se gólem postaral o to, že Borussia má proti favoritovi zatím do londýnského finále o něco blíže. Hrdina utkání vyzdvihl skvělou atmosféru na stadionu, Pařížané se zase budou v odvetě příští úterý spoléhat na kouzlo svého Parku princů.

Vestfálský stadion je nedobytná tvrz. Jedenáct zápasů bez porážky - sedm vítězství a čtyři remízy - na vlastním trávníku v Lize mistrů je nejdelší série v historii Borussie. Dortmund prohrál jen jedno z posledních devíti domácích utkání v semifinále evropských pohárových soutěží, z toho v šesti zvítězil. "Atmosféra byla neuvěřitelná. Vždycky je to pocit, jako byste šli do zápasu s vedením 1:0," řekl Füllkrug pro DAZN.

Zkušený střelec jako třetí hráč dokázal za Dortmund skórovat ve čtvrtfinále i semifinále ve stejném roce. Napodobil Roberta Lewandowského ze sezony 2012/13 a Larse Rickena z ročníku 1996/97. "Je teprve poločas. Jsme stále 90 minut od Wembley. Ale zůstáváme pokorní. I my jsme během prvního zápasu hodně trpěli. Soupeř měl fáze, kdy na nás vyvíjel velký tlak. To je proti tak špičkovému týmu nevyhnutelné," uvedl Füllkrug.

Statistiky Füllkruga proti PSG. Opta by Stats Perform

Dortmund nahání všem soupeřům hrůzu vyhlášenou Jižní tribunou. Je těžké ustát ohlušující rámus, který se z ní line. Na Die Gelbe Wand neboli Žlutou zeď, jak hlásá nápis pod střechou, ve středu večer narazil další z gigantů. "Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Doma využívají podporu svého publika. Snažili jsme se ze všech sil, ale neuspěli jsme. V odvetě do toho dáme všechno," ujistil obránce PSG Nuno Mendes pro Canal+.

"Mužstvo je trochu dole, zvlášť poté, co jsme dvakrát trefili tyč. Ale tohle je semifinále Ligy mistrů. Musíme uznat, že je to výjimečný stadion s fanoušky, kteří vědí, jak podpořit svůj tým," poukázal trenér Luis Enrique.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Pařížané jsou prvním týmem, který od Bayernu Mnichov v sezoně 2011/12 zahájil semifinálový zápas Ligy mistrů s jedenácti hráči do 30 let. Doma hodlají Borussii oplatit stejnou mincí. "Co nám dává naději na postup? Park princů a naši příznivci. Víme, že můžeme zahrát mnohem lépe než venku. Musíme jen využít své šance, kterých jsme měli spoustu. Prohráli jsme jen o jeden gól, takovou ztrátu už jsme dříve dokázali překonat. Zvláště doma s našimi fanoušky," řekl kapitán Marquinhos.

Postupující se ve finále utká s lepším z dvojice Bayern Mnichov - Real Madrid. Jejich úterní první souboj v Bavorsku skončil 2:2.