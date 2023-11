Tohle jsme moc potřebovali. Splnili jsme první cíl sezony, řekl Xavi po postupu v Lize mistrů

Trenér fotbalistů Barcelony Xavi (43) si po úterní domácí výhře 2:1 nad Portem pochvaloval, že jeho tým ukázal vítěznou mentalitu. Katalánci si už po 5. kole skupinové fáze Ligy mistrů zajistili postup a účast v osmifinále, což se jim podařilo po dvou neúspěšných sezonách.

"Po dvou letech jsme tohle moc potřebovali. Splnili jsme první cíl, je to důležitý krok správným směrem. Určitě nás to do dalšího průběhu sezony uklidní," uvedl Xavi na pozápasové tiskové konferenci.

Porto začalo v Barceloně lépe a po půlhodině otevřel skóre křídelník Pepé. Hned za dvě minuty ale vyrovnal Joao Cancelo, po jehož asistenci v 57. minutě otočil výsledek další Portugalec Joao Félix. Španělští šampioni tak částečně napravili poslední porážku s Šachtarem Doněck i nepříliš přesvědčivé výkony z domácí soutěže, v níž vyhráli jen dvě z posledních čtyř utkání a jsou až čtvrtí.

Statistiky zápasu. Livesport

"V klubu, jakým je Barcelona, se vám nikdy nepodaří naráz vyřešit všechny problémy. Hráčům se ale sluší poděkovat za dobře odvedenou práci. Jsem šťastný, rozhodně ale nehodláme nějak polevit," řekl třiačtyřicetiletý kouč.

"Musíme se zlepšit pořád ve spoustě ohledů, zároveň ale buďme pokorní. Něco se povedlo, něco naopak, hráči ale stále ukazují vítěznou mentalitu. Snad bude dnešní úspěch zlom," dodal někdejší vynikající záložník.

Tabulka skupiny H. Livesport

Barcelona zakončí skupinu H za dva týdny s posledními Antverpami, k prvnímu místu jí stačí remíza. O druhou postupovou příčku se v přímém souboji utkají Porto se Šachtarem.