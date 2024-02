Lidé říkají, že tam hrají ambiciózní fotbal, ale jde jen o peníze, prohlásil Kroos o saúdskoarabské lize

Toni Kroos (34) na pondělní tiskové konferenci před osmifinálovým duelem Ligy mistrů s Lipskem potvrdil, že jeho kritika směrem k hráčům, kteří zamířili do Saúdské Arábie, byla správná. Německému záložníkovi Realu Madrid se nelíbí především situace v oblasti lidských práv, která v zemi panuje.

Když Real Madrid v lednu vyhrál turnaj o španělský Superpohár, který se konal v Saúdské Arábii, na Kroose se tam hodně bučelo a pískalo.

Na tiskové konferenci v Lipsku před prvním zápasem osmifinále Ligy mistrů byl Kroos dotázán, co si myslí o reakci saúdských fanoušků. "Pro mě to bylo potvrzení, že jsem v rozhovorech řekl všechno správně," neváhal s odpovědí německý reprezentant.

V létě 2023 Kroos pro Sports Illustrated uvedl, že situace v oblasti lidských práv v zemi je "jedinou věcí, která by mi bránila v takovém přestupu".

"Lidé říkají, že tam hrají ambiciózní fotbal, ale jde jen o peníze. Je to rozhodnutí pro peníze a proti fotbalu, a od toho se začínají dít věci, které jsou pro fotbal, který známe a milujeme, obtížné," vyjádřil jasně svůj názor Kroos.

Do saúdské ligy se v létě přesunulo několik zvučných jmen, včetně Kroosových bývalých spoluhráčů Karima Benzemy a Cristiana Ronalda. To pro Jordana Hendersona, který byl za svůj přesun do Saúdské Arábie kritizován, angažmá v Saúdské Arábii rychle skončilo – v zimním přestupovém okně podepsal smlouvu s Ajaxem.