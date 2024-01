Kroose bavil pískot fanoušků. Model v Saúdské Arábii je nebezpečím do budoucna, vzkázal

Španělský superpohár padl před pár dny do rukou Realu Madrid. Bílý balet si v saúdskoarabském Rijádu podmanil tradiční El Clásico. Po zápase se však neřešil pouze výsledek, velkým tématem bylo bučení saudskoarabských fanoušků směrem k záložníkovi Tonimu Kroosovi. Ten si však z nepříjemných reakcí nedělal těžkou hlavu a hlučnou atmosféru si podle svých slov užíval.

Prakticky vždy, když se dotkl míče, zazníval velký pískot z tribun King Saud University Stadium v Rijádu, kde se střet o cennou trofej minulou neděli uskutečnil. Německý záložník rozhodně nepatřil mezi oblíbené hráče, na kterého se diváci, v drtivé většině tvořeni těmi ze Saúdské Arábie, přišli podívat. "Bylo to pro mě něco nového. A také vzrušujícího,” popisoval ve svém podcastu Einfach mal Luppen.

Fotbaloví fanoušci z arabské země německého záložníka příliš nemusí. Když se během léta rozjely naplno přestupové rošády mezi Evropou a Asií, byl právě Kroos tím, jenž kritizoval rozhodnutí několika hráčů odejít za penězmi do Saúdské Arábie. "Je to neuvěřitelně špatný model pro mnoho mladých. Motivací jsou totiž peníze,” vzkazoval. "Tohle je skutečný problém pro rozvoj fotbalu, když se v tomto věku rozhodujete výhradně kvůli penězům. Je to těžká otázka. Ale já si myslím, že je to ostudou pro každého, kdo ve svém nejlepším věku nechá myšlenky na sport stranou.”

V srpnu roku 2023 se třeba vyjádřil k přestupu jednadvacetiletého španělského záložníka Gabriho Veigy ze Celty Vigo do Al-Ahli Saudi. Utrousil na sociálních sítích, že je to ostudné. "Velké zápasy na vysoké úrovni jsou v Evropě, určitě by je všichni ti hráči mohli mít místo peněz ze saúdskoarabské ligy. To bylo mé prohlášení asi před půl rokem. Už jsem na něj ale zapomněl,” řekl Kroos. Jenže v Saúdské Arábii si jeho štiplavé poznámky evidentně pamatují dodnes. "Pro mě prostě v Saúdské Arábii nemají dobrou koncepci. A je nebezpečná do budoucna pro celý fotbal.”

Pískot saúdskoarabských fandů bral Kroos jako dobrou zkušenost. "Vůbec jsem to nečekal. Ani jsem si zprvu nemyslel, že to bylo kvůli mně," povídal. "V podstatě jsem se vcítil do někoho, kdo tohle zažívá pravidelně na venkovních stadionech. Nechtěl jsem si to však nechat ujít. Všiml jsem si toho někdy během prvního poločasu. Pak jsem si plně uvědomil, že to bylo jen pro mě. Můžu však říct, že mi to nevadilo ani to neovlivnilo můj způsob hry. Ba naopak mě to docela bavilo."

Přehled zápasu Real Madrid – Barcelona 4:1