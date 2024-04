Livesport Daily #243: Salah je tu polobůh, říká český trenér v Egyptě

Petr Havlíček (40) je fotbalový trenér, který si prošel sparťanskou akademií na Strahově a pak vedl české mládežnické reprezentační výběry. V létě loňského roku ale na FAČR skončil, protože se před ním otevřela nová profesní a vlastně i životní kapitola – stal se trenérem mládežnické akademie Right to Dream v Egyptě. Ta je spojena s dánským fotbalovým klubem Nordsjælland. Jak přesně tahle organizace funguje, jaké má plány do budoucna a co mu přinesly první měsíce v Africe? O tom všem si dnes povídáme v našem podcastu Livesport Daily právě s trenérem Havlíčkem.

"Dlouho se mi líbil způsob, jakým se v Nordsjællandu pracovalo s mládeží. Už jsem jednou mohl jít do Dánska, tenkrát jsem do toho nešel. Ale říkal jsem jim, že kdyby byla v budoucnu šance, rád bych se stal součástí toho projektu. Nordsjælland patří do skupiny, jejíž součástí jsou i akademie Right to Dream. A když se otevírala nová v Egyptě, přihlásil jsem se do výběrka a vyhrál ho. Teď už tu několik měsíců působím a jsem naprosto spokojený," vypráví kouč, který byl ještě nedávno hlavním trenérem české reprezentace do šestnácti let.

Jeho strýcem je slavný trenér Jaroslav Hřebík, on sám se ale k trénování dostal i díky hraní oblíbené hry Football Manager. "Je pravda, že to tak bylo, hrál jsem tam za Spartu a to mě nastartovalo. Ale faktem je, že jsem vždycky věděl, že chci trénovat. Nějaký čas jsem ale pracoval jako finanční poradce, jenže pak jsem jednoho dne stál v obleku ve velkém horku a došlo mi, že to vůbec není práce, kterou chci dělat. Svlékl jsem sako a místo, abych šel vydělávat peníze, tak jsem si zapnul Managera a začal se přeorientovávat na práci trenéra," popisuje Havlíček začátky cesty, která ho zavedla až do Egypta.

"Aktuálně tu máme asi patnáct lidí, kteří se o děti starají, včetně kondičních trenérů, fyzioterapeutů nebo analytika. Hráčů tu je dohromady 54. Ale máme velké plány na rozvoj, během tří let bychom chtěli mít sto hráčů. Začne to už náborem hráčů, který nás čeká v červnu," popisuje ambice egyptské akademie Havlíček.

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme mluvili také:

