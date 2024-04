Livesport Daily #244: Angažmá v USA zatím hodnotím jen pozitivně, říká Pavel Bucha.

V únoru se bývalý záložník Viktorie Plzeň Pavel Bucha (26) dočkal prvního zahraničního angažmá a hned hodně zajímavého, stal se posilou semifinalistů posledního ročníku americké MLS Cincinnati. Po pár měsících už má za sebou ligová utkání i zápasy v americké Lize mistrů. Jak je s novým angažmá spokojený, jak se rozkoukává v Cincinnati, co říká na výkony Plzně v Evropské konferenční lize nebo jestli přemýšlí o národním týmu – o tom všem hovořil v podcastu Livesport Daily.

“Zatím se mi zdá, že jsem udělal dobře,” říká Bucha o odchodu do Spojených států. “V Plzni už jsem byl dlouho, došel jsem do fáze, kdy byl správný okamžik změnit prostředí. Jedna z mála možností bylo Cincinnati. Na začátku jsem si tím nebyl jistý, ale když jsem se pak o to zajímat a zjišťovat, co všechno budu mít jako hráč k dispozici, tak si mě ta varianta s USA získala,” dodává. “Jsem rád, že to takhle dopadlo. Oťukávaly mě i jiné kluby, měl jsem ještě v záloze jiné možnosti. Ale od Cincinnati jsem od začátku do konce cítil velký tah na branku, bylo znát, že mě chtějí. To pro mě bylo důležité.”

“Musím říct, že to tu na mě působí skvěle. Zatím se nám daří celkem dobře, naposledy jsme vyhráli v Atlantě a pořád se díky tomu držíme na špičce tabulky. Co se týče života, byla to velká výzva, vzrušující změna. A jsme s tím spokojení, Cincinnati je menší město, přirovnal bych to asi k Plzni. Akorát je tu víc možností, co dělat,” popisuje. “O víkendu jsme hráli v Atlantě na stadionu pro čtyřicet tisíc lidí, to byl asi zatím největší zážitek tady. Už když jsme k té aréně jeli autobusem, tak jsem si říkal, co to je. A pak, když jsem vstoupil na hřiště, byl jsem docela vykulený. Musel jsem si říct, abych se soustředil jen na fotbal,” usmívá se nad čerstvou vzpomínkou.

Bucha přiznává, že jedním z jeho zatím nesplněných fotbalových snů zůstává národní tým: “Mám to v hlavě, věřím, že mi přestup do Ameriky může pomoct i směrem k reprezentaci. Budu se snažit ještě v téhle sezoně co nejvíc zaujmout trenéra, v hlavě to mám, ale asi už je pozdě. Ale do budoucna doufám, že je reálné, aby o mě trenéři věděli,” uzavírá Bucha.

Livesport Daily #144: Angažmá v USA zatím hodnotím jen pozitivně, říká Pavel Bucha. Livesport

