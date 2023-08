Trpišovský před Zorjou o špatné koncovce Slavie: Máme to v hlavě, ale půjdeme si za svým

Podle slávistického kouče Jindřicha Trpišovského (47) bude ve čtvrteční venkovní odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Luhansku rozhodující pouze to, jaký výkon podají jeho svěřenci. Na průběžné vedení 2:0 po domácím duelu nehledí a chce, aby jeho tým hrál stejně jako před týdnem v Edenu. Na tiskové konferenci nechtěl spekulovat, zda ukrajinskému soupeři pomůže trenérská změna.

Slavia v úvodním domácím duelu dominovala, ale z řady šancí se prosadila až dvakrát v závěru. "Chtěli bychom na náš předchozí výkon navázat. Měli jsme několik rozborů domácího zápasu, ukazovali jsme si pozice, které jsme si vytvořili, a jak bychom je mohli vyřešit lépe. Venkovní utkání ale mohou být svým charakterem odlišná," citoval web Slavie Trpišovského z tiskové konference v Lublinu, kde má Zorja domácí pohárový azyl kvůli ruskému vojenskému útoku na Ukrajinu.

"Soupeř bude mít také více informací, má nás načtenější. Navíc pro tým, který nezvládne první zápas, bývá odveta mentálně jednodušší. My chceme hrát stejně jako doma, průběžný výsledek pro nás absolutně nehraje roli. Musíme se soustředit, abychom byli stoprocentní v defenzivě i ofenzivě, a proměňovat šance, do kterých se dostaneme," dodal trenér Pražanů.

Zorju by měl v odvetě vést dosavadní asistent Mladen Bartulovič, hlavní trenér po víkendové remíze 1:1 s Minajem v ukrajinské lize rezignoval. "Je otázka, jak to bude. Máme zprávy, že do toho utkání povede tým asistent původního trenéra, zároveň už by tu ale měl být i jeho nástupce. Těžko se vyznat v tom, kdo bude mít rozhodující slovo. Nový trenér, který má nastoupit, preferuje úplně jiný styl, než kterým se Zorja prezentovala na začátku sezony i v prvním zápase. Počítáme s různými alternativami i rozestaveními, ve kterých můžou nastoupit," přemítal Trpišovský.

"Musíme se soustředit na svou hru, na naše principy, které fungovaly v prvním zápase. Máme to ve svých rukou, první zápas jsme zvládli 2:0, kvalitu máme. Rozhodující bude naše nastavení a kvalita zakončení. Uvidíme po pár minutách, budeme vědět, v jakém rozestavení soupeř hraje a jaké personální změny tam budou. Rozhodující ale bude jen náš výkon. Budeme hrát tak, abychom přinutili soupeře reagovat na nás a ne opačně."

Jeho tým v posledních zápasech trápí špatná koncovka. "Je to o rozpoložení hráče v daný moment. Tréninkové situace jsou jiné než v zápase, na tréninku jsme s klidem proměnili 23 penalt z 25, v soutěžních utkáních ani jednu ze dvou. Musíme trefovat bránu, to je základní předpoklad úspěchu."

"I špatná střela potom může skončit gólem. Když nevystřelíte, nestane se nic. Je to o sebedůvěře hráčů, aby zvolili vhodná řešení. Samozřejmě to máme trošku v hlavě, ale půjdeme si za svým a uděláme všechno pro to, abychom byli efektivní," doplnil kouč českého vicemistra.

Po zranění už bude mít k dispozici záložníka Oscara Dorleye. "Pokud se nic nezmění, do zápasu nastoupí. Absolvoval už dva plné tréninky, s týmem je od pondělí. Pokud se nestane nic neočekávaného, uvidíme ho na hřišti."

Přehled zápasu Zorja –⁠ Slavia Praha (čtvrtek 19:00)