Repríza souboje ze skupinové fáze: Dortmund a PSG vstoupí do semifinále Ligy mistrů

Kylian Mbappé by měl hlavní zbraní PSG v Dortmundu.

Dortmund a PSG večer rozehrají druhé semifinále Ligy mistrů. Půjde o opakování souboje ze skupinové fáze, v níž na podzim Pařížané zvítězili doma a remizovali venku. Čerství francouzští šampioni jsou proti aktuálně pátému celku Bundesligy favoritem i nyní a budou usilovat o druhou účast ve finále LM. Borussia může do závěrečného duelu o vítěznou trofej v prestižní soutěži postoupit potřetí.

V lepším rozpoložení vstupují do semifinále Pařížané. Prohráli jediný z posledních 32 soutěžních zápasů, a i když v sobotu v generálce jen remizovali 3:3 s Le Havrem, o den později potřetí za sebou získali francouzský titul. Dortmund v sobotu prohrál v Lipsku 1:4, zvítězil jen ve dvou z posledních šesti soutěžních duelů a v německé lize je až pátý.

"Musíme si v obraně počínat mnohem lépe než proti Lipsku. Pařížský tým byl v posledních letech budován tak, aby vyhrál Ligu mistrů. Na začátku sezony možná nepodávali takové výkony, jaké si představovali, ale vždy dosáhli svých cílů. Během sezony se ale velmi zlepšili a nyní mají nejlepší formu," řekl na tiskové konferenci trenér Borussie Edin Terzic.

Dortmund se představí v semifinále LM popáté a poprvé od sezony 2012/13, kdy vyřadil Real Madrid. Nejprestižnější klubovou soutěž dosud ovládl jen v roce 1997, o šest let později ve finále neuspěl. Opřít se může o bilanci doma, kde ve čtyřech zápasech semifinále LM dosud neprohrál.

Na svém stadionu rovněž v dosavadních třech duelech nepodlehl ani Pařížanům. V prosinci na závěr skupiny s PSG doma remizoval 1:1, předtím venku s francouzským gigantem prohrál 0:2. "Bude to odlišný zápas než ve skupině. Bylo to velmi otevřené utkání, ve kterém jsme byli o něco blíže vítězství. Teď očekávám taktičtější bitvu," mínil Terzic.

Pařížané spoléhají především na útočníka Kyliana Mbappého, který má namířeno do Realu Madrid. Francouzský reprezentant vede s osmi góly střeleckou tabulku aktuální sezony Ligy mistrů a skóroval ve třech ze čtyř zápasů vyřazovací fáze. Dvěma brankami pomohl v odvetě čtvrtfinále k postupu přes Barcelonu.

"Není snadné ho zastavit, což platí i o dalších hráčích Pařížanů. Kylian má mimořádnou individuální kvalitu, 43 gólů ve 44 soutěžních zápasech za PSG v sezoně hovoří samo za sebe. Soupeři si pokaždé dávají za cíl ho uhlídat, ale ne vždy se to povede," řekl Terzic.

Pařížané si zahrají semifinále LM počtvrté, uspěli v něm jen v sezoně 2019/20. Ve finále pak ale tehdy prohráli s Bayernem a na celkový triumf v milionářské soutěži nadále čekají. Francouzský šampion venku 15 soutěžních zápasů po sobě nenašel přemožitele a na stadionech soupeřů uspěl v osmifinále i čtvrtfinále, na druhou stranu zvítězil v jediném ze sedmi pohárových duelů na německé půdě.

"Potřebujeme zopakovat výkony ze čtvrtfinále proti Barceloně. Pak bychom měli slušnou šanci, že uspějeme i v semifinále a projdeme do finále. Rozhodně nás nečeká lehčí soupeř než Barcelona," upozornil trenér PSG Luis Enrique.

"Účast v semifinále je velká věc. Když jsme v něm byli naposledy, postoupili jsme až do finále. Doufám, že letos dokážeme to samé a dostaneme se do Wembley," řekl s připomínkou dějiště finálového zápasu útočník PSG Ousmane Dembélé. Podobně jako obránce Achraf Hakimí dříve působil v Dortmundu, čeká ho tedy souboj proti bývalému klubu.