Podali jsme špičkový výkon, hlásil Kane po postupu. Tuchel si při proslovu zlomil palec na noze

Kane slaví poté, co Bayern Mnichov postoupil do čtvrtfinále Ligy mistrů.

Kanonýr Harry Kane (30) je stále při chuti a dvěma góly v úterý přispěl fotbalistům Bayernu Mnichov k postupu do čtvrtfinále Ligy mistrů. Bavorský gigant v domácí odvetě osmifinále porazil Lazio Řím 3:0 a napravil venkovní porážku 0:1 z prvního utkání. Kapitán anglické reprezentace má v aktuální sezoně Ligy mistrů na kontě šest branek a spolu s Kylianem Mbappém z Paris St. Germain vede tabulku střelců. Kane věří, že vydařená odveta pomůže Bayernu k lepším výkonům v závěru rozpačité sezony.

Úterní odvety osmifinále se nesly v duchu souboje nejlepších střelců na dálku. Mbappé zařídil dvěma góly výhru PSG 2:1 v San Sebastianu a postup, Kane se dvakrát trefil doma v Mnichově. Bývalá opora Tottenhamu zaznamenala v Lize mistrů 27 gólů, pouze Wayne Rooney jich z Angličanů vstřelil více (30).

"Je to pro nás perfektní večer. Ve velkém zápase jsme podali špičkový výkon. Při prvním gólu šlo jen o to dostat se do šestnáctky. Mluvili jsme o tom celý týden. U druhého jsem si dal na čas se zakončením levou nohou. Bylo hezké vidět, jak to funguje," řekl Kane pro stránky UEFA.

Kaneovi se zápas proti Laziu vydařil. Opta by Stats Perform

Zkušený útočník si v novém angažmá drží střelecký průměr gól na zápas. Ve 33 soutěžních startech zaznamenal 33 branek. "Samozřejmě víme, že se musíme zlepšit, ale taková utkání mohou změnit sezonu. Jsem na kluky opravdu hrdý a tohle tempo si prostě musíme udržet. Zatím to pro mě je dobrá sezona, co se gólů týče, ale jako tým víme, že můžeme být lepší," uvedl útočník, vyhlášený mužem zápasu.

Zlomový moment v sezoně

Bayernu se zatím na jaře nedařilo. Naplno bodoval v jediném z pěti předchozích soutěžních zápasů. Z druhé příčky německé ligy ztrácí deset bodů na vedoucí Leverkusen, v poháru již na podzim vypadl s třetiligovým Saarbrückenem. Liga mistrů je tak nejspíš jedinou trofejí, kterou může bavorský gigant letos získat. Do čtvrtfinále postoupil podvanácté z posledních 13 ročníků.

"Byl to velmi důležitý moment v naší sezoně. Všichni se na nás dívali a sledovali, jak budeme reagovat na porážku v prvním zápase. Doufám, že jasné výhry a postupu využijeme jako zlomového bodu pro zbytek jara," prohlásil Kane.

Do střelecké listiny se v odvetě zapsali Kane a Müller. AFP

Trenér Thomas Tuchel každopádně po sezoně u týmu skončí. Po zápase bylo znát, že kouč kulhá. "Během motivačního proslovu jsem v kabině kopl do bedny a zlomil si palec na noze. Hráči se divili, proč jsem skoro celých 90 minut na lavičce seděl," vysvětlil Tuchel.

Prezident Bayernu Herbert Hainer ho označil za skvělého trenéra. "Vypadnout s Laziem by bylo velmi nepříjemné. Teď má každý jasno a všichni vědí, na čem jsou. Chceme dokončit sezonu s Thomasem. Osobně preferuju zlomený palec radši u trenéra než u hráče," uvedl Hainer na sociální síti X.