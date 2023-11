Vallecano se stává Xaviho noční můrou, Barcelonu od nečekaného krachu zachránil vlastní gól

Fotbalisté Vallecana zaskočili ve 14. kole La Ligy Barcelonu, se kterou remizovali 1:1. Domácí se dostali v prvním poločase do vedení, když výstavní šajtlí z dálky skóroval Unai López (28). Hosté ovšem v závěru srovnali, a to až díky vlastnímu gólu Floriana Lejeuneho. Katalánci tak již popáté v řadě na celek z jižního Madridu nevyzráli, což je zároveň Xaviho nejdelší série bez vítězství proti jakémukoliv týmu od doby, co se stal trenérem Blaugranas.

Barcelonu postihla při reprezentační přestávce jedna z nejhorších možných zpráv. Při zápase španělského národního týmu se totiž zranil Gavi, který si přetrhl vazy v koleni, čímž pro něj letošní sezona skončila. Po vydřeném vítězství proti Deportivu Alavés čekalo Blaugranas nevyzpytatelné Vallecano, jež z posledních devíti ligových duelů prohrálo pouze jednou.

To, že se Barcelona v poslední době nenacházela v nejlepším herním rozpoložení, doložil hned v úvodu střetnutí Frankie de Jong, který ve vlastním pokutovém území lacině přišel o míč. Óscar Valentín ale nabídnutou příležitostí pohrdl a vyprodukoval pouze slabý pokus do rukavic Iňakiho Peni.

Statistiky zápasu. Livesport

Na druhé straně proměnil bránící hráče v kužely Lamine Yamal, v koncovce však neměl potřebný klid a selhal. A tak se ve 39. minutě za hranicí šestnáctky opřel do odraženého balonu Unai López a parádním volejem poslal Rayo do vedení.

Po změně stran se Katalánci prezentovali zvýšenou aktivitou. Z centru Roberta Lewandovského mohl těžit Pedri, ale jeho hlavička ze záklonu se nesetkala s úspěchem. Následně musel nebezpečný únik De Jonga hasit za cenu žluté karty hrdina prvního dějství Unai López. K exekuci přímého kopu z nadějné pozice se postavil Lewandowski, ale ranou do zdi bránících hráčů jen potvrdil, že se po zranění stále hledá.

Xaviho svěřence mohl ze střelecké letargie probudit střídající Raphinha. Svým tvrdým projektilem zpoza vápna však rozezvučel pouze tyč. V 82. minutě se hosté přece jen dočkali kýženého vyrovnání, když si střílený centr Alejandra Baldeho srazil do vlastní sítě Lejeune.

