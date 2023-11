Livesport Daily #119: V Marseille dokáží členové ultras ovlivnit kroky klubu, říká expert Touma

O víkendu se mělo konat jedno z tradičních utkání francouzského fotbalu, Choc des Olympiques, Marseille proti Lyonu. Jenže poté, co fanoušci Marseille napadli autobus hostujícího klubu a zranili jeho trenéra, zápas nakonec ani nezačal. Jaká je fanouškovská kultura v Marseille a proč je Lyon aktuálně posledním týmem francouzské Ligue 1? O tom je dnešní podcast Livesport Daily s odborníkem na francouzský fotbal Štěpánem Toumou.

"Lhal bych, kdybych řekl, že se něco takového v Marseille poprvé," říká na začátku dnešní epizody Štěpán Touma. "Incidenty s házením věcí na autobus už tam byly v minulosti, ale v posledních letech to nikdy neskončilo tím, že by došlo ke zranění člena týmu. Z hlediska celé Francie to není první násilný případ za poslední dobu, jen pár týdnů zpátky došlo k výbuchu dělobuchů vedle gólmana Clermontu a ten zápas se taky předčasně ukončil," doplňuje Touma.

Marseille je podle Toumy z hlediska fanouškovské základny poměrně unikátní. "Výraznou část fanouškovských skupin tam tvoří lidé, kteří mají původ mimo Francii. To zkrátka patří k tomu městu, Marseille je město otevřené světu, podle legendy ho založili imigranti a ten odkaz dál platí. I samotný klub se k tomu hlásí, několikrát třeba nastoupil v dresech s africkými motivy. Fanoušci tam tedy mají výrazně levicové smýšlení, narozdíl od mnoha jiných fanouškovských skupin ve Francii."

Zároveň platí, že vliv fanoušků na chod samotného klubu je v Marseille obrovský. "To platí už někdy od osmdesátých lete, kdy ty organizované skupiny ultras vznikaly. Už tehdy dostaly poměrně velká privilegia od vedení klubu. Měly svobodu v tom, jak si organizovaly tribuny, v distribuci lístků. Hodně těch privilegií už neplatí, ale odkaz té jejich výsadní role tam pořád je. Posledním důkazem může být třeba trenér Marcelino, který skončil po pár zápasech této sezony poté, co se vedení klubu na plamenné schůzce potkalo právě se zástupci ultras," vysvětluje Touma.

Livesport Daily #119: V Marseille dokáží členové ultras ovlivnit kroky klubu, říká expert Touma Livesport

V nové epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Jak velký tlak od fanoušků je v Marseille na samotné hráče?

Proč je aktuálně Lyon poslední v tabulce?

Děje se ve Francii na fotbale víc násilností než jinde?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.