Mbappé bude hrát, jak budu chtít, pronesl trenér PSG Enrique. Flákání tolerovat nehodlá

Poté, co trenér Paris Saint-Germain Luis Enrique vystřídal Kyliana Mbappého (25) při nedělní domácí remíze 1:1 s Rennes, prohlásil, že superhvězda, která má v plánu na konci sezony odejít, bude hrát, jak on bude chtít.

Luis Enrique stáhl kapitána Francie v 65. minutě, kdy PSG prohrávalo jeden gól. Jeho náhradník Goncalo Ramos později zajistil domácím bod, když proměnil penaltu v nastaveném čase, díky níž domácí v Ligue 1 remizovali 1:1.

Mbappé prohlásil, že po skončení letošní sezony plánuje odejít, přičemž se očekává, že jeho další destinací bude Real Madrid.

"Je to velmi jednoduché, dříve nebo později, až se to stane, si musíme zvyknout na to, že budeme hrát bez Kyliana," řekl Enrique na pozápasové tiskové konferenci. "Když budu chtít, aby hrál, bude hrát, a když ne, bude to muset respektovat," dodal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Mezi 64. a 70. minutou španělský kouč vystřídal celou útočnou řadu a ze hry stáhl také Ousmanea Dembélého a Bradleyho Barcolu.

"Je to vzkaz pro všechny," řekl Enrique bezprostředně po zápase. "Jestli si myslíte, že budu akceptovat, aby se hráči na hřišti flákali, tak to tak není," argumentoval. Na tiskové konferenci zdůraznil, že nevyzdvihoval žádného hráče a že celý tým byl "méně inspirovaný" než obvykle.

Trenér Enrique po zápase. AFP

"Ne, ne, všechno jste to pochopili špatně. Je to vzkaz pro všechny. Jsem potěšen přístupem svých hráčů. Mám to štěstí, že trénuji zhruba 20 hráčů na velmi vysoké úrovni, a chci, aby pochopili, že každá minuta musí být zasloužená," vysvětlil 53letý Španěl. "Chci vidět maximální soutěživost. Chci, aby si každý hráč zasloužil svůj herní čas, aby si vážil toho být v základní sestavě," dodal.

PSG, které má v lize 11bodový náskok před Brestem, se v pátek utká s třetím Monakem a poté 5. března odcestuje do San Sebastianu, kde se v odvetném utkání play off Ligy mistrů střetne s Realem Sociedad, nad kterým po prvním zápase vede 2:0.

Program Paris Saint-Germain. Livesport

"Moc se mi to líbí," řekl Enrique. "Chtěl bych, aby byl každý zápas takový, jako v Brestu, Monaku a s Realem Sociedad. Čím těžší zápasy, tím lépe. Myslí si snad někdo, že odvetný zápas v Lize mistrů bude snadný?"