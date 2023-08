Jednadvacítka má za cíl postup na ME. Suchopárek povolal Vitíka, kapitána teprve zvolí

ME do 21 let

Trenér Jan Suchopárek (53) na nominační tiskové konferenci uvedl, že cílem české fotbalové reprezentace do 21 let je postup na mistrovství Evropy 2025 na Slovensku. Myslí si, že kvalifikační skupina I bude velmi vyrovnaná, byť na první pohled vypadá snadněji. Lvíčata po Filipu Kaločovi (23) povede nový kapitán, jeho jméno Suchopárek teprve oznámí.

Jednadvacítku čeká 7. září v Uherském Hradišti přípravný zápas se Slovenskem, které má jakožto pořadatel účast na příštím "malém" Euru zajištěnou. O pět dní později vstoupí Suchopárkův výběr do kvalifikace na Islandu, s nímž loni v září uspělo v baráži o postup na minulé ME.

"Cílem našeho mužstva je postup na mistrovství Evropy. Pro nás pro všechny je to velká motivace. Na první pohled vypadá skupina snadněji, ale bude nesmírně vyrovnaná. Každý zápas i vstřelený gól bude mít velkou cenu. Potřebujeme dobrý vstup do kvalifikace. Na Islandu to bude velice těžké utkání, které pevně věříme, že zvládneme," řekl Suchopárek.

Z letního evropského šampionátu v Gruzii, kde Lvíčata vypadla ve skupině, jsou v nominaci pouze obránce Martin Vitík, záložníci Kryštof Daněk, Matěj Jurásek a Adam Karabec a útočníci Daniel Fila a Václav Sejk. "Máme trochu handicap, všichni soupeři v kvalifikaci odehráli přípravné utkání v průběhu roku. My se potkáváme s týmem, až na několik hráčů z mistrovství Evropy v Gruzii, poprvé. Máme krátké období na přípravu týmu," prohlásil Suchopárek.

"Věřím, že hráči jsou natolik kvalitní a zkušení, že tým dáme dohromady a odvedeme povedený výkon, který na Islandu přinese body. V říjnu máme v Českých Budějovicích další dva kvalifikační zápasy, nejdřív proti Walesu a pak Dánsku. Tato tři utkání potřebujeme zvládnout," podotkl vicemistr Evropy z roku 1996. Zbývajícím soupeřem ve skupině I je Litva.

Program mužstva. Livesport

Lvíčata povede nový kapitán. "Jméno neprozradím, ale víme, že by to měl být někdo ze zkušenějších hráčů. To znamená Martin Vitík, Venca Sejk, nebo Kryštof Daněk. Samozřejmě i mužstvo má k tomu co říct. Představu máme, ale zatím bych to neřešil. Když se kouknete na nominaci, je tam velká ekipa hráčů ze Sparty. Z tohoto pohledu spoléháme na provázanost týmu," řekl Suchopárek.

Realizační tým rozšířil asistent Jan Baránek, který zastává stejnou roli ve Slovácku. "Cítili jsme, že tým potřebuje větší propojení s mladším trenérem. Já, (trenér brankářů) Petr Kouba a (asistent) Michal Horňák si spíš povídáme o vnoučatech. Myslíme si, že to může přinést další impulz pro tým. Cítím z Honzy, že týmu může dát hodně energie. Věřím, že společně s ním se nám povede postoupit na mistrovství Evropy," uvedl Suchopárek.