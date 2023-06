Němec Stiller po prohře se Lvíčaty: Češi nic nepředvedli, nám chybělo štěstí

ME do 21 let

Autor jediného německého gólu při porážce 1:2 s českou jednadvacítkou na malém Euru Angelo Stiller (22) si postěžoval, že jeho týmu nepřálo štěstí. Svěřenci Jana Suchopárka (53) toho podle útočníka bundesligového Hoffenheimu v nedělním zápase proti obhájcům titulu příliš nepředvedli.

"Je to hořké," řekl Stiller televizní stanici Sat.1. "Chybí nám štěstí. Zkoušíme všechno, dáváme do toho všechno. Když se člověk podívá na ty šance, míči se tam (do branky) prostě nechce," prohlásil útočník, který si v minulosti zahrál i za Bayern Mnichov.

Němci vstoupili do šampionátu remízou 1:1 s Izraelem, proti kterému neproměnili dvě penalty. V neděli sice měli střeleckou převahu, ale skóroval jen Stiller, který v 70. minutě odpověděl na gól Václava Sejka. V závěru zařídil českému týmu vítězství a prozatímní druhé postupové místo ve skupině Martin Vitík.

"Česko na branku mockrát nevystřelilo. Měli jeden protiútok, který sehráli dobře, ale jinak ze hry neměli vlastně nic," řekl Stiller. Ve druhém poločase němečtí mladíci dobývali českou branku, ale z 28 střel vytěžili jediný gól. "Zabarikádovali se vzadu. To nebyl fotbal, co tam chtěli provozovat," stěžoval si.

Trenér Antonio Di Salvo jeho pohled na zápas nesdílel a konstatoval, že český tým hrál dobře. "To musím jednoznačně uznat, z mála dokážou hodně vytěžit," uvedl. Se Stillerem se shodl na tom, že německému výběru nepřálo štěstí. "Když máte tolik šancí a nepadne to tam, je to rozhodně jeden z faktorů," prohlásil.

I když mají Němci po dvou zápasech jen bod, Di Salvo věří, že ještě mohou po utkání s Anglií postoupit do čtvrtfinále. Českým fotbalistům stačí ve středu proti Izraeli k postupu remíza.