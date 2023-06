Chceme se držet toho, co platilo na Anglii, prohlásil Sejk před klíčovým duelem s Němci

ME do 21 let

Podle útočníka Václava Sejka (21) budou čeští fotbalisté do 21 let hrát v nedělním druhém utkání mistrovství Evropy s Německem o všechno. Na webu Fotbalové asociace ČR (FAČR) uvedl, že "Lvíčata" by se proti obhájci zlata měla držet stejných věcí jako v úvodním čtvrtečním duelu s Anglií (0:2). Těší ho podpora blízkých v dějišti šampionátu a doufá, že na něj dorazí i jeho táta, protože kvůli strachu z létání by přicestoval jedině na finále.

"Bezprostředně po zápase s Anglií jsme si pochopitelně k zápasu něco řekli, to samé v pátek odpoledne při analýze zápasu. Snažili jsme se porážku hodit rychle za hlavu a hledíme k druhému zápasu. Zápasy jdou rychle po sobě, musíme jít dopředu. Víme, na čem jsme a co musíme proti Německu dokázat. Je to zápas, v němž hrajeme vlastně o všechno," řekl jednadvacetiletý Sejk.

Preview zápasu Česko U21 – Německo U21 (18:00)

Václav Sejk a jeho statistiky proti Anglii. Opta by Stats Perform

Svěřenci trenéra Jana Suchopárka podle něj musejí hrát podobně jako s Anglií. "Chceme se držet toho, co platilo na Anglii. Aktivita, dobrý pohyb bez míče, nezalézt na vlastní polovinu. A vydržet v celém zápase. Německo možná nemá takové individuality jako Anglie, ale zase jsou týmovější. Také mají nějaké slabé stránky, které chceme zasáhnout a využít ve svůj prospěch," uvedl kmenový hráč pražské Sparty, jenž minulou sezonu strávil na hostování v Jablonci.

Váží si podpory rodiny v Batumi. "Mám tady přítelkyni, její mamku, sestru a svoji mamku. Zatím jsme se zde potkali jednou na kávě. Oni tady jsou na dovolené, 29. června letí zpátky do Česka. Přítelkyně (Gabriela Šlajsová) začíná na konci června přípravu se Slavií. Můj táta třeba nikdy neletěl, bojí se. Zvládl by to jedině v případě, že bychom byli ve finále. V kabině jsem i klukům říkal, že bych jej tedy v letadle viděl rád. To je teď takový náš cíl," prohlásil Sejk.