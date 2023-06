Česko – Německo 2:1. Úřadující šampion poražen, výhru vystřelil v závěru Vitík

ME do 21 let

Česká reprezentace zvládla ve druhém kole skupiny C mistrovství Evropy do 21 let stěžejní duel s Německem a zvítězila 2:1. Hráči v červeném se do vedení dostali po skvěle zvládnutém protiútoku ze 33. minuty, který úspěšně zakončil Václav Sejk (21). Obhájce prvenství z roku 2021 po změně stran výrazně zlepšil výkon a dokázal srovnat, poslední slovo ovšem měl v závěru Martin Vitík (20). Stoper pražské Sparty se prosadil po rohovém kopu, a dokonale tak podtrhl svůj výkon, když v předchozím průběhu klání několikrát zamezil favorizovanému soupeři ve skórování.

Lvíčata vlétla do utkání velmi aktivně, soupeře nenechala nijak tvořit a napadala jeho rozehrávku. Po jednom z vyhraných soubojů byl vyslán do nadějného úniku Kušej, ke střele se ovšem dostal až z příliš ostrého úhlu a ranou na přední tyč trefil připraveného brankáře Německa. Na druhé straně zahrával přímý kop z nadějné pozice Angelo Stiller. Jeho pokus mířený k pravé tyči skvělým zákrokem vytěsnil Vítězslav Jaroš.

O chvíli později si český gólman poradil i s nebezpečnou ranou, kterou kousek za vápnem vyslal Josha Vagnoman. Ve 33. minutě předvedl Kušej své rychlostní kvality, kdy se po průnikové přihrávce dostal až k pokutovému území. Následně vyslal přízemní centr na zadní tyč, kde už to měl Sejk jednoduché. V závěru poločasu měl po centru z přímého kopu na noze gólovku Matěj Valenta.

Po změně stran se vyznamenal dalším klíčovým zákrokem Jaroš, když konečky prstů vyrazil hlavičku Kevina Schadeho. Poté čeští fotbalisté v aktivitě polevili a museli čelit stoupajícímu tlaku Německa. Dlouho vzdorující defenziva byla prolomena v 70. minutě, kdy kousek za vápnem vyrovnal přízemní střelou k pravé tyči Stiller. Trenér Jan Suchopárek se snažil oživit hru svých svěřenců pomocí ofenzivních střídání.

Ta měla podíl na vybojování rohového kopu, na jehož konci byl v 87. minutě obránce Vitík. V pokutovém území si našel odražený míč, který nekompromisně napálil do sítě. Tentýž hráč pak poctivou defenzivou odvrátil německý nápor.

Nepříjemnou kauzou ovlivněný kádr Německa si tak porážkou výrazně zkomplikoval cestu za postupem. V závěrečném skupinovém klání vyzve 28. června Anglii, Česko se tentýž den utká s Izraelem.