Budoucnost? Zabývám se jen tímto srazem a postupem na Euro, říká Šilhavý před závěrem kvalifikace

Trenér Jaroslav Šilhavý (62) nyní neřeší svou další budoucnost u české fotbalové reprezentace a plně se soustředí jen na listopadové závěrečné dva zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku a s Moldavskem. Zkušený kouč na nominační tiskové konferenci prohlásil, že se cítí plný energie a je připravený udělat s národním týmem poslední krok k postupu na šampionát v příštím roce v Německu.

Češi v říjnu prohráli v kvalifikaci v Albánii vysoko 0:3 a poté doma udolali outsidera z Faerských ostrovů 1:0. Šilhavý se ocitl v ohrožení, nakonec ale pozici ustál a výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) ho potvrdil ve funkci i na listopadový závěr kvalifikace. Jeho smlouva však nově platí jen do 30. listopadu s možností oboustranné opce. Předchozí kontrakt měl Šilhavý do konce kvalifikačního cyklu s automatickou opcí na závěrečný turnaj v případě postupu.

"Moje myšlenky jsou spojené s tímto srazem a postupem na Euro, ničím jiným se nezabývám. Co bude potom, až postoupíme, se uvidí. Nechci vzpomínat, co bylo. Všichni jsme plně koncentrovaní. Stejně tak budeme apelovat na hráče, aby mužstvo bylo nachystané a připravené na tyto dva zápasy," uvedl Šilhavý.

Nominace na zápasy s Polskem a Moldavskem. Twitter @ceskarepre_cz

"Jsem plný energie, připravený s týmem udělat poslední krok. Věřím tomu, že i tým bude v takovém rozpoložení. S kluky od začátku komunikujeme a všichni víme, o co nám jde a všichni to chceme," prohlásil rodák z Plzně.

Jeho svěřenci mají navzdory klopýtání výhodnou pozici a k postupu na šampionát jim 20. listopadu stačí v závěrečném utkání skupiny doma porazit Moldavsko. Tři dny předtím se Češi představí v Polsku a za určitých okolností by je na závěrečný turnaj mohly poslat i dvě remízy.

Tabulka skupiny E. (7.11.) Livesport

"Postup máme jako velký cíl a věříme, že se nám to podaří. Nechci spekulovat o tom, jestli to bude v Polsku na remízu. Určitě takhle nejde spekulovat a naplánovat si to. Víme, že soupeř má silné hráče. Je to výborné mužstvo, ale má své problémy," řekl Šilhavý. "Bude plný stadion, jednoduché to nebude. Budeme odhodlaní a věřím, že i připravení na Polsko. Pak se uvidí u druhého zápasu podle výsledku v Polsku. Prvotní je hlavně Polsko, myslíme na něj," dodal Šilhavý.