Co bude dál s Messim? Lákali ho na Neymara s Ronaldem, prim hraje reprezentace

Ještě dva zápasy a mise s pracovním názvem "2023" pro Lionela Messiho (36) skončí. Argentinský génius po přesunu do zámoří dovedl Inter Miami k historicky první trofeji, play off Major League Soccer si však nezahraje. Především proto se na adresu úřadujícího mistra světa chrlí nabídky na další angažmá.

Přišel, viděl, zvítězil. Messi se stal pro Inter Miami modlou. Tým, který byl v zámořské lize naprostým outsiderem, změnil svým příchodem ve vítězný stroj. Od jeho prvního startu vyhrály Volavky 10 z 11 zápasů, přičemž jediným neúspěchem byla bezbranková remíza s Nashvillem.

Skvělá série měla pokračovat i po reprezentační přestávce, ze které se však Messi vrátil zraněný. Argentinec sice jedinou brankou rozhodl duel s Ekvádorem, ale přivodil si blíže nespecifikované svalové potíže.

V následujících čtyřech týdnech naskočil kapitán úřadujících mistrů světa do soutěžního kolotoče jen dvakrát a shodně si střihl 36 minut. V prvním případě hrál od začátku a Miami si připsalo jediné vítězství v posledních 30 dnech. V tom druhém, aktuálně posledním utkání Interu, naskočil do rozjetého vlaku, který se s Volavkami řítil ze skály...

Ani přítomnost LM10 totiž neukončila sérii čtyř zápasů v řadě bez vítězství. Co hůř, floridský klub nestačil na Cincinnati (0:1) a ligové play off, které se před měsícem zdálo na dohled, se zase nenávratně vzdálilo.

Na skok domů?

Miami se v rozmezí dvou týdnů zmohlo na jediný bod ze 12 možných a bylo tak jasné, že mu sezona skončí už 22. října. S touto jistotou se začaly rojit spekulace, které argentinskou hvězdu posílaly hostovat do Barcelony či saúdskoarabského Al Hilálu. Právě klub, který v létě získal mimo jiné Brazilce Neymara, měl mít o Messiho enormní zájem.

"Diskuse s Barcelonou není vůbec aktuální, pravděpodobnější je otevření dialogu se saúdskými kluby. Dnes tomu ale nic nenasvědčuje," odhaluje italský fotbalový insider Fabrizio Romano ve svém nejnovějším videoblogu.

Veškerou Messiho pozornost má podle něj vedle Interu Miami hlavně národní tým. Argentina se totiž už vydala na cestu do USA, Kanady a Mexika, kde v roce 2026 vypukne světový šampionát. A protože úřadující vítěz MS nemá na dalším mundialu jistotu účasti, potřebuje Messiho v kvalifikačních bojích – během října a listopadu čekají Albiceleste hned čtyři.

"I když už Miami bude mít relativně klid, Messiho program je opravdu nabitý. Na konci října ho čeká galavečer v Paříži, kde může vyhrát anketu Zlatý míč. V listopadu pak Argentina odehraje těžký dvojzápas s Uruguayí (17. listopadu) a Brazílií (22. listopadu). A tam Messi rozhodně nebude chtít chybět," tvrdí italský novinář Romano.

Sen šejků

Jen necelé dva týdny poté, tedy 1. prosince, se v saúdskoarabské Pro League odehraje bitva titánů mezi Al Hilálem a Al Nassrem. Půjde o střet Neymara s Cristianem Ronaldem. A jak bylo zmíněno výše, aktuální lídr tamní PL se nikterak netajil, že má o Argentince zájem. K setkání tří globálních fotbalových hvězd by ale podle poslední zpráv dojít nemělo.

"Messi se do Asie zřejmě vypraví, neboť Inter Miami plánuje asijské turné. Ale budou to jen přátelská utkání, čistě marketingové účely," vysvětluje specialista na zákulisní informace Romano. Floridský celek by měl v průběhu listopadu za komerčním účelem zamířit do Číny a Japonska.

Minulá sezona byla především kvůli Kataru pro Messiho velmi náročná. Za Argentinu a PSG odehrál 55 zápasů, které se logicky podepsaly na jeho zdravotním stavu. Od přesunu do zámoří jich má na kontě zatím 15 a dalších šest ho v závěru roku ještě čeká. "Po sezoně si musí vzít na několik týdnů dovolenou, má za sebou nesmírně náročný rok, který vlastně začal už loni v Kataru. V lednu se pak přesune zpátky do Miami, aby se připravil na nový ročník Major League Soccer," dodává Fabrizio Romano.

Inter si maluje podstatně růžovější budoucnost. V novém roce chce hrát v MLS důstojnější roli a Messiho tak potřebuje v plné kondici. S ním v sestavě je totiž nesrovnatelně silnější a jistě bude patřit mezi favority soutěže. Argentinský fotbalista by měl v USA zůstat až do prosince 2025, kdy mu v Miami končí smlouva. A co pak? Obhajoba světového zlata...

