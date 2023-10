Miami padlo s Cincinnati, konec snu o play off neodvrátil ani žolík Messi

Lionel Messi (36) se po čtyřech zápasech vynechaných kvůli svalovému zranění vrátil do sestavy Miami, ale svému týmu v boji o postup do play off MLS nepomohl. Inter prohrál 0:1 s nejlepším mužstvem ligy Cincinnati a přišel i o teoretickou šanci na účast ve vyřazovacích bojích.

Messi naskočil do utkání ze střídačky v 55. minutě. Kapitán argentinských mistrů světa nevyužil dvě možnosti ke skórování z trestných kopů, na druhé straně vstřelil jediný gól zápasu v 78. minutě Álvaro Barreal.

"Bylo vidět, že mu chybí rytmus, což je vzhledem k pauze logické. Se zraněním je všechno v pořádku, už nemá žádné problémy," uvedl trenér Miami Gerardo Martino, jenž Messiho vedl už v Barceloně a reprezentaci. "Upřímně, předpokládal jsem něco jiného. Očekával jsem, že klub pozvednu a postoupíme do play off," dodal trenér, který tým převzal koncem června na posledním místě Východní konference.

Tabulka MLS. Livesport

Messi podepsal v Interu smlouvu na dva a půl roku v polovině července a ve 13 ligových a pohárových zápasech vstřelil 12 gólů. Miami v srpnu pomohl k triumfu v Leagues Cupu, v MLS však vyšel z pěti zápasů čtyřikrát gólově naprázdno.

Do konce základní části zbývají odehrát dva zápasy a Messi se už nejspíš v sestavě Interu neobjeví, neboť by se měl připojit k reprezentaci v kvalifikaci o mistrovství světa.